Los nutricionistas advierten del peligro de las dietas milagro y del auge de las APP para ayudar a adelgazar

28/05/2018 - 13:14

El Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha alertado del "peligro" de las denominadas "dietas milagro", de los riesgos para la salud que conlleva querer bajar de peso rápidamente a las puertas del verano y del auge de las app para ayudar a adelgazar.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El colectivo recomienda acudir al dietista-nutricionista para seguir unas pautas saludables ya que, según avisa, "perder más de cuatro kilos al mes supone un riesgo para la salud". Los expertos han dado la voz de alarma sobre los errores dietéticos "más comunes" y las deficiencias nutricionales que se derivan de ellos. De las consultas online relacionadas con la salud, el 54 por ciento son sobre nutrición, alimentación y estilos de vida saludable.

Según ha destacado la organización colegial en un comunicado, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías que encabezan las consultas sobre salud en internet, por detrás de Andalucía, Galicia y Madrid, y el 54,2% de estas búsquedas están relacionadas con la nutrición, la alimentación y los estilos de vida saludables, de acuerdo con el Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Sin embargo, subrayan que la palabra "dieta" en Google "pocas veces va asociada a nutricionista, ni tampoco aquellos que manifiestan interés por su peso recurren al especialista todo lo que deberían". Según el CODiNuCoVa, con motivo del Día de la Nutrición que se celebra este lunes, más del 50% de las personas que viven en la comunidad autónoma hace dieta sin asesoramiento nutricional.

"Internet ha significado una puerta abierta a la difusión de conocimiento sin límites y, en concreto, en materia nutricional abundan consejos y dietas poco contrastadas que pueden suponer graves problemas para la salud", ha asegurado Paula Crespo, presidenta de CODiNuCoVa.

Como ejemplo, cita dietas poco planificadas, que no cuentan con una ingesta adecuada de calorías ni un estudio pormenorizado de las necesidades nutricionales de cada persona, junto a un "amplio número de app para móviles o tablets que se venden como la solución online para perder peso a corto plazo sin la supervisión de especialistas".

ERRORES DIETÉTICOS SIN BENEFICIOS

Desde CODiNuCoVa han alertado sobre ciertas pautas recurrentes que se realizan en esta época del año "sin control de un profesional y que pueden ser perjudiciales". Entre otros "errores dietéticos que no benefician a nuestro cuerpo", apunta a las dietas "muy restrictivas" que eliminan muchos alimentos; el aumento de productos ultraprocesados etiquetados como 'light' o 'bajo en' con etiquetas engañosas; las restricciones de hidratos de carbono o de grasas "sin tener en cuenta la calidad de las mismas" o incluso saltarse comidas.

Estos 'consejos' pueden generar "deficiencias nutricionales y problemas de salud" que no son tenidos en cuenta por la población, como déficit de vitaminas y minerales que, a largo plazo, pueden tener consecuencias mayores; la falta de fibra dietética y de una correcta hidratación; la generación de situaciones de ansiedad o estrés que provocan "atracones" posteriores y sentimiento de culpabilidad o la creación de malos hábitos y patrones de alimentación erróneos.

"La alimentación es algo que hay que tomar muy en serio porque la falta o carencia de ciertos alimentos, incluso en un periodo corto de tiempo, traen acarreados problemas de salud. Lo mismo sucede con las pérdidas rápidas de peso, más de cuatro kilos al mes supone un riesgo", ha indicado Christian Mañas, miembro de la Junta de CODiNuCoVa.

Por eso desde el Colegio quieren concienciar sobre la necesidad de acudir a un dietista-nutricionista tanto en aquellos casos en que se quiere bajar peso como cuando se quiere mejorar el estado de salud."Las dietas milagro no existen y no podemos someter a nuestro cuerpo a cambios bruscos en el peso porque no solo se trata de un cambio estético sino también de nuestro propio organismo", ha resaltado Mañas.

EFECTO "REBOTE"

Así, los dietistas-nutricionistas señalan que las dietas sustitutivas donde ciertas comidas se reemplazan por batidos; las que tienen una alta restricción calórica que se complementa con diuréticos y laxantes; las monodietas donde se eliminan uno o varios grupos de alimentos o las dietas muy restrictivas que basan su efecto de pérdida de peso en las propiedades de un alimento o producto milagro incentivan el "efecto rebote, es decir, que vuelvas a ganar peso rápidamente una vez dejas de hacerla".

Además, generan "malos hábitos de alimentación y una relación obsesiva y peligrosa con la comida ya que la persona acaba sintiendo que no se puede comer de nada", ha manifestado Paula Crespo.