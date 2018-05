Recogidas más de 4.100 firmas contra el aumento del horario lectivo escolar en Cantabria

28/05/2018 - 13:29

Se han registrado hoy en la Consejería de Educación

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Más de 4.100 firmas se han registrado en seis días en la plataforma change.org contra el aumento del horario lectivo en Cantabria y se han presentado este mediodía en la sede de la Consejería de Educación con el objetivo de "hacer reflexionar" a la Administración sobre su propuesta.

Así lo ha explicado a Europa Press el promotor de la recogida de firmas en change.org, David Viadero, un maestro que se posiciona como padre y que considera que en esta iniciativa "ha de darse la voz a cada familia".

En este sentido, ha recordado que varias asociaciones de padres integradas en la Federación de Cantabria, en FAPA, no están de acuerdo en incrementar la jornada lectiva obligatoria, lo que, según sus cálculos, supondría 500 horas curriculares más en toda Educación Infantil y Primaria.

Según Viadero, que la petición haya sido respaldada por más de 4.000 personas en solo seis días "da una idea de la insatisfacción existente en la región" con la medida anunciada por el consejero.

Ha reconocido que le ha "sorprendido" la acogida que ha tenido su petición en la red y la ha comprado con la iniciativa 'Por un mismo horario escolar para todo el curso', promovida por la FAPA en la misma plataforma, que ha registrado 1.550 firmas en dos semanas.

Su iniciativa pretende "enfocar el problema de la conciliación al ámbito que pertenece y hacer reflexionar a la Consejería, a la FAPA y al Consejo Escolar de Cantabria sobre la diversidad de necesidades de las familias de esta región".

En este sentido, sí respalda la ampliación no obligatoria de la jornada con contenidos no curriculares, de modo que cada familia "pueda elegir" si dejar a su hijo en el centro o no, y ha subrayado que "hay muchas opciones" para ayudar a la conciliación.

En concreto, en change.org se pide a la Consejería de Educación "y si es posible, con el apoyo de FAPA Cantabria y el Consejo Escolar de Cantabria" que la jornada escolar obligatoria "no se incremente por necesidad de los padres y de la sociedad en la que vivimos, que no se incremente su horario obligatorio en junio y en septiembre ni en Infantil, ni en Primaria, ni en la Educación Secundaria".

Una petición que argumenta en que "el incremento de los horarios obligatorios supone problemas de conciliación para las familias de nuestra región" y reduce "las posibilidades de poder estar con nuestros hijos y de ofrecerles un tiempo de calidad en la educación no formal e informal a la que tenemos derecho".

También, en que "en muchas familias la poca flexibilidad laboral y la falta de colaboración de las instituciones y consejerías de las que depende la conciliación y el respeto a la maternidad y paternidad, hace que se traslade a niños menores de edad la exigencia de estar institucionalizados".

"El aumento de las horas de los niños en los colegios supone ceder a las instituciones la educación, alimentación e incluso higiene y sueño de nuestros hijos. Dejando a las familias sin un derecho a la educación que les pertenece", señala.

Lo que este padre quiere es "un reparto más equilibrado de la carga laboral respecto a las horas familiares con nuestros hijos, no un aumento de las horas en las que nuestros hijos están institucionalizados". Y sostiene que "con la entrada del nuevo calendario escolar los bimestres se ven más equilibrados y no se justifica un aumento de las horas lectivas por motivos curriculares".