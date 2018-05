PSOE C-LM compara la situación del PP con la caída del Imperio Romano, "que se venía abajo y no se enteraban"

28/05/2018 - 13:33

El diputado del PSOE Fernando Mora ha comparado la actual situación del PP con la caída del Imperio Romano, que "se venía abajo y no se enteraban", algo que pasa con los 'populares', a quienes el partido "se les cae a pedazos, y no se enteran o no quieren enterarse".

TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, y en referencia a la moción de censura de su partido contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Mora ha asegurado que esta iniciativa "es requerida por la inmensa mayoría de los españoles", indicando que "lo del PP es una trama contra España y eso es imperdonable".

A su juicio, lo del PP "no es una manzana podrida, tienen un huerto de manzanas podridas", y tampoco es que "alguien les haya salido rana, sino que tienen un gran charco de ranas putrefacto", por lo que el presidente del Gobierno "debería haber dimitido el día de la sentencia" sobre el caso Gürtel y "no haber estado ni un minuto más en la Presidencia del Gobierno".

"Por dignidad, por España, por los españoles, se tenía que haber ido", pero "no solo no se va sino que pretende refugiarse", ha recriminado Mora, que ha subrayado que "sus malos no los ha generado el PSOE ni ningún otro partido, los males del PP los han generado ellos solitos".

Mora se ha referido en este ámbito a la comparecencia de la secretaria general del PP y presidenta de los 'populares' de la región, María Dolores de Cospedal, este martes en el Congreso en la Comisión que investiga la financiación irregular del PP.

Al respecto, se ha preguntado si Cospedal "va a decir que están sujetando España o que son un partido incorrupto como el brazo de Santa Teresa". "Dirá que ellos no tienen nada que ver con la corrupción y que esto son cosas del pasado", ha argumentado Mora, para quien el PP, en cualquier caso, es "un partido periclitado".