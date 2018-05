El Gobierno de Colau garantiza que el Ayuntamiento mantendrá el lazo amarillo y pide "autocontención"

28/05/2018 - 13:40

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha garantizado este lunes que mantendrán el lazo amarillo que cuelga del balcón del Ayuntamiento, y ha pedido "autocontención" para que todos los ciudadanos puedan expresarse y manifestarse libremente sin violentar al resto.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Ha advertido en declaraciones a los medios que el Ayuntamiento no tolerará ningún tipo de violencia, después de que este domingo se registraran "alborotos de grupos ultras" de manifestantes contra el proceso independentista ante el Ayuntamiento por tener una pancarta con el lazo en la fachada, que se retiró momentáneamente.

"Barcelona es una ciudad en la que existe libertad de expresión, todo el mundo se debe poder manifestar y expresar, pero no se tolerará ningún tipo de violencia", ha avisado Pisarello, que ha dicho que el espacio público no es neutral, sino que debe ser plural, en el que cada uno pueda expresarse sin perjudicar al resto.

Sobre las toallas con la bandera española en la playa que llevaron parte de los manifestantes, ha señalado que cada uno puede llevar las toallas o los símbolos que quiera pero respetando al resto, y ha defendido que la libertad de expresión enriquece a la sociedad, y que "lo que no la enriquece es que haya confrontación civil".

Pisarello ha recordado que colocar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento fue una decisión adoptada en un acuerdo amplio de la junta de portavoces, que recoge la postura de la mayoría de los barceloneses y el rechazo de que haya dirigentes independentistas presos, según él.

"El lazo lo mantendremos en el balcón porque expresa una cuestión que no es de partidos ni de independentistas o no independentistas, sino de rechazo al encarcelamiento, que la mayoría de la población barcelonesa comparte y no forma parte de la solución política", ha remarcado Pisarello.

URBANO HERIDO

"El lazo está ahí para quedarse, está clarísimo", ha enfatizado el primer teniente de alcalde, que ha anunciado que el Ayuntamiento ha abierto diligencias para estudiar el alcance de los incidentes y analizar si se derivan responsabilidades.

Preguntado por el agente de la Guardia Urbana que resultó herido y por si fue empujado o cayó, ha señalado que aparentemente cayó como consecuencia de los momentos de tensión, pero ha recordado que están las diligencias abiertas, que también analizan el lanzamiento de objetos a la fachada, algo que ve muy grave.

SIN AVISO DE MOSSOS

Pisarello ha destacado que también se produjeron identificaciones, y ha asegurado que el Ayuntamiento no recibió ninguna advertencia de los Mossos d'Esquadra sobre la "peligrosidad de esta concentración".

El teniente de alcalde ha resaltado que en la manifestación había "grupos de ultras y de extrema derecha", lo que preocupa al Gobierno de Ada Colau y no es la primera vez que ocurre en la ciudad, motivo por el que investigan los hechos.

Ha recordado que los incidentes sucedieron este domingo cuando una manifestación convocada por la coordinadora de Tabarnia y Somatemps, entre otras, llegó a la plaza Sant Jaume, delante del Ayuntamiento, y hubo momentos de tensión cuando personal técnico recolocaba la pancarta del lazo amarillo, perjudicada por el viento.

Dada esta tensión y el "alboroto de grupos ultras", el personal técnico decidió retirar momentáneamente el lazo amarillo para desescalar la tensión, pero se volvió a colocar diez minutos después, algo que se ordenó inmediatamente, ha asegurado Pisarello.