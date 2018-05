PP-A alerta de que la moción de censura va "en contra de España y Andalucía" y afea el apoyo "partidista" de Díaz

28/05/2018 - 13:40

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha advertido este lunes de que la moción de censura que ha registrado el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va "en contra de España y de Andalucía", así como "de la estabilidad, de la certidumbre y de los mercados" y ha asegurado que el apoyo "partidista" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la misma supone "obviar los intereses de los andaluces".

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Preguntada al respecto en rueda de prensa, Mestre ha insistido en que esta moción de censura es "mala para el presente y para el futuro de España y de Andalucía" y ha hecho hincapié en que para que sea una realidad debe apoyarse "en los radicales, en los populismos y en 'Puigdemont and company'".

Ante el apoyo de Díaz a esta moción de censura, Mestre ha hecho hincapié en que la presidenta de la Junta "tenía dos opciones: la lealtad a los ciudadanos o a su partido" y ha señalado que ha optado "por ser leal a su partido y ha obviado los intereses de los andaluces" al apoyar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

De esta manera, ha afeado que este apoyo venga de quien "de manera constante da lecciones de estabilidad y apela a la estabilidad y su importancia para el buen gobierno", pero, "sin embargo, es capaz de apoyar una moción de censura que no tiene ni pies ni cabeza" prevaleciendo, a su juicio, "el interés partidista y no el de los andaluces".

"Está claro que lo que hay en la moción de censura es derrotar a Mariano Rajoy e intentar ganar lo que son incapaces de ganar en las urnas", ha subrayado Mestre, en una situación que ha tildado de "lamentable y muy irresponsable".

Por último, ha señalado que "con todos los casos" que hay en Andalucía en los juzgados, y se ha referido a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), IDEA y los ERE, el PP-A tendría que hacer una moción de censura en la comunidad.

"No podemos olvidar que los casos que se están viendo hoy en los juzgados son el ámbito del Gobierno andaluz y no del ámbito del PSOE. No de una serie de personas que se han aprovechado de un partido político, sino del Gobierno andaluz", ha cerrado.