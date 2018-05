Respaldo unánime del PSCL a la moción "con más razones que nunca" ante un presidente que ha mentido en sede judicial

28/05/2018 - 14:05

Tudanca apela a una cuestión de ética, dignidad y decencia y pide el apoyo a una moción "que no se negocia"

Tudanca apela a una cuestión de ética, dignidad y decencia y pide el apoyo a una moción "que no se negocia"

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El Partido Socialista de Castilla y León ha trasladado este lunes su total respaldo a la moción de censura registrada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para "echar" del Gobierno de la nación a un partido "corrupto", en referencia al Partido Popular, y a un presidente, Mariano Rajoy, al que han acusado de haber mentido en sede judicial.

Así de tajante se ha pronunciado el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, tras presidir este lunes el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica previo al Comité Federal del PSOE convocado para esta parte para analizar la "gravedad de la situación" del país tras una semana "absolutamente aciaga" para las instituciones públicas como consecuencia de la primera sentencia de "una de las muchas piezas" del caso Gürtel que ha constatado la 'caja B' del PP.

"Hay más razones que nunca en este país para censurar al Gobierno", ha defendido el líder regional del PSOE que ha apelado al respeto y a la defensa de los socialistas a la Constitución Española para recordar que el artículo que prevé la moción de censura es "tan constitucional como todos los demás".

Tudanca ha apelado a una cuestión de ética, de dignidad y de decencia para respaldar la moción de censura registrada por el PSOE desde el convencimiento de que este país no merece estar gobernado por un partido "corrupto" ni por un presidente "manchado" por esa corrupción y ha reivindicado a Pedro Sánchez como el único dirigente capaz de devolver la confianza en la política y al que ha situado "a años luz" en términos de decencia respecto a Mariano Rajoy "encasquillado" en La Moncloa "sin el menor atisbo de humildad ni autocrítica".

"La decencia no se negocia", ha explicado Tudanca para advertir de que la moción de censura del PSOE tampoco está en negociación ya que, además, es "la única opción" que tenía el partido que preside Pedro Sánchez por una cuestión de "principios" y no por "tácticas" o "estrategias" en función de las encuestas.

Tudanca ha rechazado lecciones al PSOE sobre pactos con partidos independentistas ya que, según ha recordado, los presupuestos generales del Estado aprobados la semana pasada han salido adelante con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PNV, partido este último que, según ha aclarado, había firmado por la mañana un acuerdo con Bildu para incluir el derecho a decidir en el Estatuto de Autonomía.

"¿Quién pacta con independentistas y separatistas?", se ha preguntado Luis Tudanca, quien ha dudado de que PP y Ciudadanos mantengan el actual acuerdo con el Partido Socialista sobre la aplicación del artículo 155 de prosperar la moción de censura. "Eso diría muy poquito. Que les importa un bledo la Constitución Española y sólo el poder", ha advertido.

"Hay que ser coherentes y estar donde hay que estar", ha continuado Tudanca en su defensa a la moción de censura ya que también "le vendrá muy bien" a los intereses de Castilla y León, a la que se ha referido como una comunidad "manchada" por la corrupción tras la condena por cobro de comisiones ilegales a Jesús Merino, que, según ha recordado, fue vicepresidente de la Junta y secretario regional del PP bajo el mandato de Juan Vicente Herrera, al que ha acusado de "esconderse" y de haber "salido corriendo" para no dar la cara en las Cortes o para hacerlo "en diferido".

"Mintieron entonces --respecto a la petición de la comisión de investigación sobre la Gürtel en Castilla y León-- y se esconden ahora", ha lamentado Tudanca, para quien "si queda alguien decente" en el Partido Popular castellanoleonés debería "coger por la pechera" a sus responsables y "obligarles" a dar la cara.

Tudanca ha ironizado sobre que Herrera lleve 16 años sin enterarse de nada de lo que ocurre en Castilla y León y ha recordado a modo de ejemplo que Herrera presidía el PP cuando se confeccionaron las listas electorales que incluían a Jesús Merino como diputado por Segovia. "Se conocen todos", se ha reafirmado el líder regional del PSOE en referencia a las fotos de Herrera con otros exdirigentes del PP investigados en múltiples casos para zanjar con un "ya veremos" el final de otras tramas a juicio en Castilla y León.

Preguntado por las críticas del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, a la estrategia del PSOE por mantener la pregunta oral al presidente en el pleno de mañana al que no acudirá Herrera que acompañará al rey Felipe a una visita oficial a Aguilar de Campoo (Palencia), Tudanca se ha definido como un hombre de palabra para no desvelar una conversación privada si bien ha garantizado que no adelantó la decisión final del PSOE ante un presidente que, al final, va a estar sin comparecer en las Cortes "durante meses".

También ha rechazado que los socialistas pidiesen cambiar el pleno de las Cortes después de conocerse la sentencia del caso Gürtel, como ha asegurado De la Hoz, y, tras recordar que "todo está escrito" se ha comprometido a enseñar esta petición, si bien ha apostado por dejar a un lado los "enredos permanentes" del portavoz parlamentario del PP para que las "anécdotas" no impidan fijarse en el asunto principal, en referencia a los efectos de la corrupción en Castilla y León.

En este punto ha sido tajante también al asegurar que cuando el PSOE llegue a la Junta el próximo año abrirá "todos los cajones" para que se conozca lo que ha ocurrido en los distintos gobiernos populares.