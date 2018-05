Madrid. gabilondo dice que la moción de censura contra rajoy es el "camino razonable"

28/05/2018 - 14:06

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, consideró hoy la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el "camino razonable" para cambiar la forma de gobernar que tiene el PP.

Opinó que la actual situación política "requiere una censura" a Rajoy, sobre todo después de conocerse la sentencia del 'caso Gürtel', e insistió en la necesidad de "otra forma de gobernar y de hacer las cosas", con el objetivo de "generar confianza" en los ciudadanos.

Según Gabilondo, todo lo que está pasando es "un síntoma grave de la crisis de credibilidad en la que estamos" y aseguró que "algo tiene que ver la corrupción con todo esto".

Por otro lado, aclaró que las mociones de censura, según la Carta Magna, no pueden ser instrumentales, sino constructivas, es decir, que "no son solo un instrumento para quitar a alguien", en clara alusión a las exigencias de Ciudadanos, a quien aconsejó que no lo fie todo a la demoscopia, ya que "no es lo único".

Explicó que hay que presentar un candidato y un programa para plantear una alternativa a lo que existe y dijo que "no veo que la cosa se esté complicado más" después de conocerse las posiciones de las diversas formaciones políticas, porque "ya era complicada" desde el inicio.

Gabilondo hizo estas declaraciones en Fuenlabrada, donde visitó el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, en compañía del alcalde de esta localidad, Javier Ayala.

