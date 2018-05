Moción. rivera pide a rajoy un "fin ordenado" de la legislatura antes de negociar una moción para convocar elecciones

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un "fin ordenado" de la legislatura antes de tener que aplicar un "plan B", que sería negociar con otros partidos una moción de censura con un candidato "independiente" con ese mismo objetivo: convocatoria de elecciones pero después de asegurar la aplicación de la Constitución en Cataluña y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, Rivera constató que la corrupción en el PP y la "demoledora" sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel' han "liquidado" tanto la legislatura como el acuerdo de investidura acordado en su día por ambos partidos, por lo que se ha generado una situación "sin precedentes" en la que el Gobierno quedará en minoría sin posibilidad de sacar adelante ninguna medida por falta de apoyo parlamentario.

Rivera considera que la salida a esa situación tiene que ser "ordenada, democrática y digna", y que la crisis institucional obliga a dar la voz a los españoles en unas elecciones. Pero, a la vez, dado el desafío independentista en Cataluña, la convocatoria electoral tiene que ser después de haber asegurado que la Constitución se sigue aplicando.

Con ese diagnóstico, desde "la legitimidad" de quien contribuyó a hacer presidente a Mariano Rajoy, le apoyó en la aplicación de la Constitución en Cataluña y respaldó sus Presupuestos Generales del Estado, Rivera pidió a Rajoy "un fin ordenado" de la legislatura que está dispuesto a negociar con él.

El "plan B" en caso de que Rajoy siguiera "enrocado" y sin querer reconocer la realidad, seria negociar con otros partidos la presentación de una moción de censura con un "independiente" como candidato a la Presidencia del Gobierno comprometido a hacer realidad esos mismos objetivos con el apoyo de los partidos que respaldarían la moción.

Lo que Rivera tiene claro es que si el PP y el PSOE siguen adelante con sus actuales posiciones y el próximo viernes se vota la moción de censura presentada por los socialistas en sus actuales términos, Ciudadanos votará en contra porque entiende que Sánchez no puede ser presidente del Gobierno "por la puerta de atrás, de cualquier manera y con cualquiera".

Rivera considera que el actual momento político requiere "serenidad" y no el "ansia" demostrada por el líder del PSOE, y que la burocracia no puede estar por encima de la política, por lo que entiende que, aunque Rajoy no puede legalmente convocar elecciones mientras se tramita una moción de censura, en caso de que el presidente se comprometiera a esa convocatoria electoral Sánchez retiraría inmediatamente su iniciativa.

Precisa, eso sí, que las elecciones tendrían que ser inmediatas, en otoño, únicamente después de haber aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y de haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado, y rechaza en todo caso que ese acuerdo pudiera pasar por hacer coincidir las generales adelantadas con las municipales, autonómicas y europeas d 2019. Entiende, en ese sentido, que el Gobierno en minoría no podría aguantar hasta entonces.

Dado que el PSOE no ha contactado con Ciudadanos para recabar su apoyo para la moción de censura, Rivera concluye que tiene atados los apoyos necesarios para sacarla adelante, o quizá no le llama porque "no quiere escuchar" lo que también le están diciendo otros dirigentes de su partido, que le alertan de que no puede ser presidente del Gobierno "a cualquier precio". En todo caso, dejó claro que Ciudadanos no está aún en el escenario de promover una nueva moción de censura en caso de que Rajoy supere la de Sánchez y se resista a convocar elecciones, y negó que hayan contactado ya con alguna otra formación para recabar los tres diputados que le faltan para poder presentar esa iniciativa.

