Casado destaca que "todo" lo que pone en su currículum es "estrictamente cierto"

28/05/2018 - 14:37

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este lunes que "no hay currículum mas estudiado en España" que el suyo, al tiempo que insistió en que "todo" lo que hay en el mismo es "estrictamente cierto".

Así respondió en una rueda de prensa que ofreció en la sede del PP cuando se le preguntó por las dudas sobre su formación académicas y las informaciones que cuestionan algunas de sus titulaciones universitarias.

"Espero que todo lo que he venido diciendo tenga su propia constatación en la información que den las universidades, y que ya han dado centros interesados al respecto", dijo. Además, añadió que "esto no era una acusación contra mí, sino contra muchos profesores e instituciones, que siempre he dicho que son absolutamente impecables".

