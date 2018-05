Cáritas Madrid atendió a 118.860 personas en 2017 con 32 millones de euros, el 80% procedente de aportaciones

28/05/2018 - 14:54

Cáritas Madrid atendió a 118.860 personas que fueron acogidas, orientadas y apoyadas en el año 2017, a lo que destinó 32 millones de euros, de los cuales el 80 por ciento procede de aportaciones, según la última Memoria Institucional.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la Campaña del Día de Caridad que Cáritas celebra el 31 de mayo en la calle y el 3 de junio, Festividad del Corpus Christi, en las parroquias, la entidad ha presentado su Memoria Institucional.

En un comunicado, Cáritas Madrid ha destacado que "para muchas personas y familias la crisis no ha terminado", y recoge un testimonio de una de las personas a las que atiende en uno de sus proyectos de familia: "Ya no estaremos en crisis pero yo sigo sin trabajo y a punto de perder mi casa porque aunque busco, no lo encuentro".

Cáritas Madrid ha entregado 17.064 ayudas económicas por un importe de 6,4 millones de euros, que han apoyado el trabajo desarrollado con 66.612 personas. De estas ayudas, el 24 por ciento se han destinado a formación, el 11 por ciento a ayudas familiares (suministros, gastos médicos, transporte) y el 65 por ciento se han destinado a ayudas a menores, como el comedor y material escolar, alimentación.

Este año se han trabajado 166 proyectos destinados a menores, jóvenes, adultos y mayores en situación de riesgo social. En estos proyectos han sido acogidas y acompañadas 12.485 personas.

En concreto, se han desarrollado 87 colonias urbanas en los cuatro periodos de vacaciones escolares, acogiendo y acompañando a 3.930 menores, y se ha puesto en marcha el proyecto 'Cerca de ti' para personas mayores que sufren situación de soledad y aislamiento.

El objetivo de los proyecto de Cáritas Madrid es que las personas en exclusión vuelvan a recuperar el lugar que les corresponde en la sociedad.

El pasado año, fueron acogidas 3.484 personas en exclusión en sus centros y proyectos de tratamiento de adicciones, personas sin hogar, mujer en riesgo social, salud mental y zonas de exclusión.

LA CAMPAÑA DE DÍA DE CARIDAD

El jueves 31 de mayo Cáritas Madrid celebra el Día de Caridad en la calle, bajo el lema 'Tu compromiso mejora el mundo', con 544 mesas informativas distribuidas por toda la capital y cerca de 5.000 voluntarios para presentar y dar a conocer qué es y qué hace Cáritas Diocesana de Madrid.

En la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, se celebra el compromiso y la entrega de las 9.770 personas voluntarias de Cáritas Madrid con distintas actividades, para dar testimonio y dar a conocer al resto de la sociedad los proyectos que se desarrollan en cada barrio.