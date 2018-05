La Fapac alerta de que 86 niños del Eixample se quedan sin plaza escolar pública cerca

28/05/2018 - 14:54

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Catalunya (Fapac) ha calculado que un total de 86 niños de la Esquerra del Eixample se han quedado sin una plaza en la escuela pública en su barrio --dos de ellos con necesidades especiales--, ante lo que han criticado la "vulneración" del derecho de las familias a obtener una plaza pública cerca del domicilio en la preinscripción para el curso 2018-19.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado este lunes, la federación ha llamado a las familias afectadas "a negarse a escoger una escuela concertada, porque la administración tiene que tomar todas las medidas necesarias para que los niños tengan una plaza 100% gratuita y no religiosa".

Han reclamado que se ofrezcan "todas las plazas disponibles en todas las escuelas públicas" de este barrio y que la asignación se realice utilizando el criterio de proximidad del domicilio y la ratio máxima de 25 alumnos por aula, y han pedido al Consorci d'Educació de Barcelona poner todos los medios, materiales y humanos para cumplirlo.

"Las familias no quieren ser desplazadas a escuelas privadas concertadas", han afirmado, y han recordado que no pueden ser obligadas a pagar por la escolarización de sus hijos y que quieren ir a una escuela en la que no se priorice ninguna confesión religiosa por encima de otra.

La Fapac también ha criticado "falta de planificación de la Conselleria de Enseñanza de la escuela pública 'versus' la escuela concertada", y que se muestra en el actual proceso de preinscripción en toda Catalunya, ha asegurado.