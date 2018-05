Moción. la consulta de podemos tendrá lugar el miércoles y jueves de esta semana

28/05/2018 - 15:06

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La consulta que ha convocado Podemos para que los inscritos decidan sobre la postura del partido morado en la moción de censura del PSOE tendrá lugar el miércoles y jueves de esta semana, es decir, finalizará el día en que dará comienzo el debate de este mecanismo parlamentario que cuenta con Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno y que se votará el viernes en el Congreso de los Diputados.

Así lo explicó la portavoz de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Irene Montero, en una rueda de prensa en la que explicó que el Partido Socialista no ha llamado todavía a Podemos. "No hemos recibido ninguna llamada ni propuesta de reunión", subrayó Montero.

La dirigente de Podemos dio a conocer la pregunta que se someterá al conjunto de sus bases. "¿Apoyas que Podemos vote a favor de una moción de censura para echar al PP y a M. Rajoy del Gobierno?". La opción de respuesta será sí o no.

Montero, convencida de que esta moción de censura saldrá adelante, dijo que la "urgencia es sacar al PP corrupto" de las instituciones, más aún tras conocerse la sentencia de la primera etapa de la 'trama Gürtel', que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo.

Explicó que la moción de censura que ya presentó Unidos Podemos el pasado año abrió el camino para que ahora Sánchez lidere este mecanismo parlamentario de nuevo en el Congreso. "La semilla de la moción de censura de la dignidad hoy echa sus frutos", consideró Montero.

Dijo que, en primera instancia, le gustaría que esta moción surgiera para montar un "gobierno progresista" entre PSOE y Unidos Podemos que pusiera en marcha las medidas hasta ahora "vetadas" o "paralizadas" por el PP, aunque especificó que también apoyarían la moción si se acordara que fuera para inmediatamente convocar elecciones, porque "seguimos pensando que la prioridad es sacar al PP" del Ejecutivo.

Consideró que Sánchez "no se plantea otra opción que no sea que la moción de censura prospere", aunque, si no sale adelante, dijo, el secretario general del PSOE quedaría tanto fuera del Parlamento como de la política y se tornaría un "fracaso" para su figura política. La Secretaría de Organización de Podemos informó este lunes que la consulta comenzará el miércoles a las 12.00 horas hasta el jueves a las 18.00 horas.

(SERVIMEDIA)

28-MAY-18

LDS/gja