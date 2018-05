Condenado a una multa de 1.080? el exsubdirector financiero del IVAM por pornografía infantil

28/05/2018 - 15:27

El Juzgado de lo Penal número 4 de València ha condenado al exsubdirector general de Administración y Finanzas del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a una multa de 1.080 euros por almacenar en el ordenador del trabajo imágenes de menores de contenido pornográfico. La sanción se ha impuesto después de que el acusado reconociera los hechos.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Según recuerda el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), las fotos fueron descubiertas durante el análisis de la copia de seguridad de su ordenador intervenido en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 21 por presuntas irregularidades en la gestión del IVAM, una causa en la que el exsubdirector está investigado por prevaricación, falsedad documental y malversación.

Los agentes, además, se incautaron de otro ordenador en su vivienda particular en el que también almacenaba fotografías de menores desnudos, precisa el alto tribunal.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado viernes en Penal 4. El acusado alcanzó un acuerdo con el fiscal, se declaró culpable y se benefició de una rebaja en la petición de pena. Ha sido condenado por un delito de posesión de pornografía infantil a la pena solicitada por el Ministerio Público: seis meses de multa a razón de 6 euros diarios (1.080 euros) y a pagar las costas del juicio.

Durante el proceso, el exsubdirector recurrió su procesamiento alegando que no estaba suficientemente motivado y rechazando que los hechos constituyeran algún tipo de delito. En concreto, defendía que en las fotografías que le intervinieron no estaba claro que aparecieran menores, aunque se les viera jóvenes, puesto que no constaba claramente la edad.

Así mismo, argumentaba que los desnudos de las fotografías eran artísticos y no pornográficos y que faltaba el dolo específico de la posesión de pornografía infantil.