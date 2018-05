La Feria de Marbella incorpora un punto morado para informar y acompañar a mujeres en caso de agresión sexual

28/05/2018 - 16:05

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia machista en la Feria y Fiestas de San Bernabé 2018 que cuenta como principal novedad con la instalación de un punto morado, tanto en la Feria de día como en el recinto ferial, en el que se ofrecerá información, asesoramiento y acompañamiento en caso de agresión sexual.

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, quien ha explicado que el objetivo de la campaña es que esta feria se desarrolle "libre de cualquier tipo de agresión contra las mujeres" y se realiza en colaboración con las delegaciones de Fiestas y Juventud; Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil y la Plataforma del Voluntariado.

Los dos puntos morados se ubicarán en la avenida del Mar y en la Plaza de San Bernabé del recinto ferial y contarán con un espacio específico en el retén de los Cuerpos de Seguridad del Estado y una zona de información en el exterior. Cada punto contará con técnicos de la Delegación de Igualdad y Seguridad, colectivos como la asociación Marbella Feminista, representantes de los distintos partidos políticos y miembros de la Plataforma del Voluntariado, que también se podrán identificar por un brazalete morado.

El Ayuntamiento se ha adherido a las campañas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 'Acude, escucha y acompaña' y 'Háblalo' y repartirá cartelería y abanicos en la feria con mensajes directos y visuales como 'No es no', 'Acosar no es ligar' o 'Nadie te puede obligar a mantener relaciones sexuales' que incluirán el número de atención 24 horas del IAM: 900 200 999.

Ha recordado que la campaña comenzó con los talleres 'Prevención y sensibilización contra agresiones sexuales en adolescentes' dirigido a estudiantes de Secundaria, que tuvo lugar el 18 de mayo en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, y de 'Protocolo de actuación en caso de agresiones sexuales', celebrado el 23 de mayo con la participación de representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y abierto al público en general.