Tribunales.- Las amenazas que IU Motril denunció haber recibido en Facebook llegan a juicio

28/05/2018 - 16:42

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) ha acogido este lunes el juicio contra un hombre acusado de un presunto delito de odio a raíz de que IU en esta localidad denunciara haber recibido en su página de Facebook "amenazas explícitas contra la integridad física de los miembros de la formación".

MOTRIL (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Los comentarios fueron con motivo de la concentración que celebró IU el 25 de septiembre en Motril 'Por el derecho a decidir y las libertades democráticas' en Cataluña, que recibió cientos de comentarios en las redes sociales, "gran parte de ellos ofensivos, insultantes o descalificadores hacia los convocantes", según relató en su día la formación, que lo denunció ante la Policía Nacional.

Este lunes se ha celebrado el juicio por esta causa, donde la Fiscalía pide pena de cárcel para la persona que se ha sentado en el banquillo de los acusados como autor de un presunto delito de odio. IU no ha ejercido acusación, aunque el coordinador local, José García Llorente, ha declarado como testigo, según han informado a Europa Press fuentes de esta formación.

En declaraciones a los medios a la puerta de los juzgados, Llorente ha subrayado que recibieron "amenazas explícitas a través de Facebook que pretendían coartar el libre ejercicio de sus actuaciones políticas" y, aunque se ha mostrado defensor de un marco de convivencia democrático donde sea posible el libre debate de las ideas, ha advertido de que no van "a tolerar que se amenace" a los integrantes de su partido.

Por su parte, la parlamentaria andaluza de IU y coordinadora provincial, María del Carmen Pérez, ha confiado en que la justicia sea "efectiva y que estas cosas no vuelvan a suceder". "Nuestra gente no puede vivir asustada porque se haga un uso ilegítimo de las redes sociales. Libertad de expresión sí, pero amenazas de muerte y delitos de odio no", ha enfatizado.

Ha recordado que ya hubo una concejal de IU en Granada que también fue víctima de un delito de odio a través de Twitter. Sin embargo, el autor, "tras twittear que la quería ver enterrada en cal viva, sólo fue condenado a pagar una pequeña multa que no era lo que se preveía en el Código Penal".