Otegi dice que la moción contra Rajoy no supone "una alternativa democratizadora" del Estado, sino "más continuidad"

28/05/2018 - 17:04

Afirma que EH Bildu ha tomado una decisión sobre su voto que no va a hacer pública y va a "esperar al curso de los acontecimientos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha opinado que la moción de censura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, no supone "una alternativa democratizadora" del Estado, sino la "punta del iceberg de la decadencia" de éste y, por tanto, "más continuidad". A su juicio, Sánchez y Rajoy están "en el mismo lado" y son ambos "parte del problema".

En rueda de prensa de urgencia en San Sebastián, Otegi ha anunciado que EH Bildu ha tomado una decisión sobre la citada moción, que no va a hacer pública, pero va a "esperar al curso de los acontecimientos", desde el convencimiento de que, de aquí al jueves, "las cosas se van a mover" y la situación es "tan inestable" que "puede que varía a 24 o 48 horas".

En todo caso, ha señalado que, pese a que EH Bildu no quiere al PP en el Gobierno, Rajoy "forma parte del problema, pero no es el problema" y, por tanto, "quitarle no significa democratizar el Estado", porque, además, no existe "una alternativa democratizadora" en la moción de Sánchez, "sino más continuidad".

También ha señalado que frente a esta situación la propuesta de EH Bildu es "unidad como pueblo" y a la coalición soberanista le gustaría "jugar como pueblo y de manera sincronizada con los soberanistas catalanes".

