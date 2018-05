CCOO-A exige a Educación definir el proceso de oposiciones de cátedra de los conservatorios andaluces

28/05/2018 - 17:37

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha exigido a la Consejería de Educación que defina el proceso de oposiciones de docentes a cátedra de los conservatorios superiores de música y danza andaluces.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, explica que la orden de estas oposiciones docentes indica que "la segunda prueba consistirá en la presentación y defensa de la programación didáctica (parte A) y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica (parte B)". Además, y en relación con la parte B, se señala igualmente que "el personal aspirante elegirá una unidad didáctica de entre tres extraídas por sorteo de su propia programación".

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, "las enseñanzas superiores no se planifican en programaciones didácticas sino en guías docentes, que se estructuran en competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistema de evaluación y contenidos, que no se corresponde con las unidades didácticas en que se organizan los estudios que no son superiores".

Para CCOO, resulta "insuficiente" la nota publicada por la Consejería de Educación en su página web aclarando estas cuestiones: "Las alusiones que por imperativo legal se hacen a la programación didáctica y de las que se indica que deben entenderse hechas a la guía docente, son insuficientes dado que no se trata sólo de un cambio terminológico, sino de las estructuras diferenciadas que posee la programación didáctica y la guía docente".

A su entender, "ello requiere que se defina cómo debe actuar el tribunal ante la exposición por sorteo de unas unidades didácticas que son inexistentes".

A este respecto, Molina indica que "las personas que opositan requieren de una gran preparación, esfuerzo e intensa dedicación, a lo que hay que añadir la presión de someterse a un proceso selectivo, por tanto, no es comprensible que la Consejería de Educación le añada la incertidumbre de no conocer con exactitud en qué consistirá la prueba que deben realizar".

Por ello, CCOO exige a Educación que defina urgentemente todo el procedimiento a seguir en estas oposiciones a cátedra, "aclarando cómo se estructurarán los contenidos de las pruebas, el tiempo dedicado a cada una de ellas o la exposición que deben realizar de la guía docente". Además, el sistema de alegaciones para subsanar errores al listado de oposiciones no lo es para estas enseñanzas, "dado que los apartados de reclamaciones no se corresponden con los de cátedra".

Igualmente, el sindicato demanda a la Consejería que en la determinación de la fecha de las oposiciones a cátedra se tenga en cuenta las pruebas de acceso que el profesorado interino debe realizar en los centros superiores, "para no perjudicar su labor docente y facilitando a su vez que pueda participar correctamente en el proceso selectivo".

Además, CCOO exige que los vocales que constituyan los tribunales lo sean por sorteo, "tal como se realiza con el resto de los cuerpos docentes".

"En estas enseñanzas, dado que el número de docentes es reducido, se conoce todo el profesorado por lo que se debe contar con el máximo de garantías de objetividad, y la constitución de los tribunales por sorteo para ser titular y suplente es uno de ellos", apostilla Molina.