Decenas de docentes interinos vuelven a manifestarse en Sevilla por un plan de estabilidad y contra "un ERE encubierto"

28/05/2018 - 17:49

Decenas de profesores interinos han vuelto a manifestar este lunes en Sevilla convocados por la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos y los sindicatos CGT, Ustea, CNT Y Docentes por la Pública por un plan de estabilidad que "evite despidos masivos" y "garantice la continuidad" en sus puestos de trabajo y contra "un ERE encubierto".

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El colectivo, en huelga general desde el pasado 14 de mayo, ha indicado a través de un comunicado que sigue activo en la lucha por un "incremento" de la plantilla docente andaluza que posibilite la firma de un plan de estabilidad para "garantizar" la mejora de la educación pública.

Además, exigen "el mantenimiento en sus puestos de trabajo de los alrededor de 20.000 docentes interinos que se juegan su continuidad laboral, tras años de dedicación laboral y personal, en unas oposiciones en las que el tiempo de servicio solo se tiene en cuenta al final de un proceso de exámenes eliminatorios y que, si la Consejería de Educación no lo evita, se convertirá en un ERE encubierto", según indican en un comunicado.

Además, apunta que "después de las recomendaciones de 'a estudiar' que los representantes de la Administración educativa han indicado al colectivo de internos, nuevamente, se vuelven a llenar las calles de Sevilla para pedirles que se sensibilicen y se visualice la situación de inestabilidad e injusticia que rodea al colectivo".

Asimismo, señalan que ante la "negativa" de la consejera de Educación, Sonia Gaya, de sentarse a hablar con representantes del movimiento de interinos por "no reconocerles como intermediarios", los profesores han llenado las calles con la cara de la consejera "para reflejar su no presencia ante esta problemática que afecta al sector que ella dirige y que puede dejar a muchos interinos en la calle después de demostrar su valía año tras año".

Igualmente, el colectivo recuerda que han sido varias las acciones llevadas a cabo durante estos últimos meses para reivindicar esta problemática, "encontrándonos siempre ante la pasividad e insensibilidad de una Administración que, lejos e incapaz de reconocer que esta situación se produce por años de mala gestión de la interinidad y que por la imposición de Europa de buscar una solución, pretende consolidar plazas en vez de trabajadores".

Y añaden que "a tan solo un mes de las oposiciones, miles de interinos dependen de la suerte de un proceso injusto y subjetivo que decidirá y condicionará su futuro profesional y personal".

Desde la Asamblea Andaluza de Docentes Interinos piden, una vez más, que Educación "garantice una estabilidad a todos los interinos" y aseguran que "su gran mayoría han pasado por varios procesos de selección y han aprobado varios de ellos, pero no han podido obtener su plaza fija por no haber sacado las mismas a concurso-oposición en su momento, como indica la normativa vigente, y no por no haber estudiado, como parecen creer nuestros representantes políticos".

Por último, la Asamblea y los sindicatos convocantes lamentan que en el presente proceso de huelga la Consejería de Educación "haya establecido unos servicios mínimos del 100% durante las evaluaciones para garantizar las calificaciones del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos", medida que, recuerdan, "ha sido ya recurrida por CGT como abusiva" y que demuestra, a su juicio, "la poca preocupación de laConsejería por la educación de los jóvenes andaluces más allá de los datos de promoción de los mismos".