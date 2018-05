Puertos.-La UTE Junquera-MC Valnera redactará el máster plan del Puerto-Ciudad por 109.500 euros

28/05/2018 - 17:56

La Fundación Bahía Almeriport ha adjudicado a la UTE Junquera-MC Valnera el concurso para la elaboración del máster plan del proyecto Puerto-Ciudad de Almería por un importe de 109.500 euros y un plazo de ejecución de ocho meses en los que tendrá que proyectar el diseño para reordenar el frente litoral desde San Miguel hasta Bayyana.

ALMERÍA, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha felicitado por esta adjudicación, que significa que "el camino que empezamos a recorrer es un camino cierto, que avanza y discurre a buen ritmo" al tiempo que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Ortiz, se ha mostrado también "satisfecha" ante la elección de una consultoría de "reconocido prestigio" para poder desarrollar un proyecto "de garantía para la ciudad y también para el desarrollo de la actividad portuaria".

El máster plan del proyecto Puerto-Ciudad pretende facilitar las herramientas suficientes a la Autoridad Portuaria para realizar las modificaciones necesarias en cuanto a los usos del suelo y "licitar con ello proyectos dentro de muy poco", según ha recalcado el primer edil, quien ha alabado "la unión y consenso que existe en torno al desarrollo de este proyecto", según ha explicado en una nota.

El gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Martín Soler, ha destacado la "enorme experiencia en proyectos similares" del adjudicatario del concurso; un equipo formado "por profesionales de la arquitectura y de la ingeniería portuaria, acompañado de especialistas en economía y en derecho administrativo, lo cual nos debe permitir que cumplamos con los objetivos que se nos ha encargado el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria".

En su currículo, ambas empresas incluyen proyectos, dentro del ámbito de la planificación e integración puerto-ciudad, como el del Puerto del Molinar, en Palma, los planes estratégicos de los puertos de Ceuta y Santander, con características similares a Almería, o el Plan Director de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, en el caso de la consultora MC Valnera.

Junquera Arquitectos, tres veces premio nacional de arquitectura, fueron los autores del Palmeral de las Sorpresas, es decir, la integración del Puerto-Ciudad en la ciudad de Málaga, y también los redactores del plan de integración del ferrocarril de Gijón --ciudad que comparte características similares a la de Almería, según el Ayuntamiento--, o el proyecto del Puerto de Arrecife.

Fernández-Pacheco ha reconocido el "acierto" que ha significado la encomienda a la Fundación Bahía Almeriport de licitar el máster plan como propuesta estratégica de ordenación del frente litoral de la bahía donde se va a actuar.

"El proyecto Puerto-Ciudad es un proyecto que no tiene marcha atrás. No se va a parar y no lo va a parar nadie", ha subrayado el alcalde tras la junta rectora extraordinaria que ha hecho pública la adjudicación del concurso.

El presidente de la Fundación Bahía Almeriport, Diego Martínez Cano, ha mostrado también su satisfacción por la adjudicación de la redacción de este proyecto, que da respuesta a la "confianza que tanto el Ayuntamiento de Almería como la Autoridad Portuaria han depositado, como representantes de la Sociedad Civil para impulsar este proyecto".

"Ahora toca reunir la Comisión de Seguimiento del protocolo de actuación Puerto-Ciudad, como órgano que tiene que guiar el desarrollo del proyecto", ha explicado Martínez Cano antes de destacar el "grado de consenso" que acompaña los primeros pasos de este proyecto como una de las principales "premisas" que ha significado el equipo redactor para el trabajo que tiene por delante.