Pomares acusa a PSOE de no apostar por arqueología y critica desconocimiento con el Centro de Interpretación

28/05/2018 - 18:15

El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda de Málaga, Francisco Pomares, ha rechazado las críticas del PSOE en relación con el Centro de Interpretación, que se situará en calle Chinchilla, y ha acusado a los socialistas de desconocimiento, aclarando que el proyecto es de un Centro de Interpretación de Arqueología, "no es un museo" de la Cerámica.

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

"Daniel Pérez, portavoz municipal del PSOE, tendrá que dar explicaciones de por qué no apoya la arqueología, ni la recuperación histórica de la ciudad y por qué no quiere un Centro de Interpretación Arqueológico", se ha preguntado, añadiendo que "no se trata de rendimiento, se trata de poner en valor, ofrecer un centro para que investigue, para poner a la luz restos y explicar la historia de Málaga".

Pomares, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que es un proyecto que se redactó por parte del Departamento de Arqueología de Urbanismo en 2003 y del "que se ha intentando por diversas maneras buscar el dinero y el espacio para llevarlo a cabo". No obstante, ha aclarado que se trata de un Centro de Interpretación Arqueológica, "un proyecto de arqueología para poner en valor los restos arqueológicos de esa zona", de la que ha recordado "fue una de las producciones de cerámica más importantes del mundo en su época".

En este punto, ha añadido que "a partir de ahí, en varios solares conjuntos, que forman una unidad de 1.500 metros cuadrados, se detectó que hay muchos restos de cerámica, entre otros", con lo que la idea "es sacarlos a la luz y hacer un centro de interpretación donde se pueda hacer un recorrido y entender la importancia que tuvo Málaga en esa época para el mundo entero".

Es más, el concejal ha señalado en que es "un proyecto conocido" e, incluso, ha recordado, el proyecto --no la obra-- está financiado dentro de los fondos Edusi. "Estamos a la espera, no obstante, porque esos terrenos están dentro del convenio de las 'tecnocasas', de que la Junta, por fin, firme el convenio que le hemos propuesto para que el Gobierno andaluz nos devuelva esos espacios".

"Tenemos el proyecto, tenemos los fondos y sólo nos faltan los terrenos por parte de la Junta", ha indicado. Pomares, en este punto, ha criticado al portavoz municipal socialista y candidato del PSOE a la Alcaldía por "no conocer todo esto, porque no es un proyecto nuevo". "Es uno de los proyectos más antiguos en cuanto a arqueología que lleva aspirando Málaga", ha añadido.

"Se trata de un proyecto muy conocido, presentado públicamente", ha remarcado, por lo que ha dicho extrañarse por "el desconocimiento" del portavoz municipal socialista. Es más, le ha recordado al PSOE que esta iniciativa ha estado en presupuestos "el año pasado, el anterior y este".

Asimismo, ha dicho que lo ejecuta el IMV, al tiempo que ha señalado que "es un proyecto muy deseado, y por fin tenemos los fondos", reiterando que "sólo nos falta que la Junta nos entregue la parcela". "Esperemos que Daniel Pérez se ponga con el Ayuntamiento a ayudarnos a que la Junta, por fin, tras año y medio, firme el convenio de las 'tecnocasas' para que podamos recuperar esa parcela, al igual que otras muchas".

Para Pomares, este Centro de Interpretación de Arqueología, "es una de las cosas que más bonitas que podemos poner en marcha, porque además, se nos ha demandando durante muchas años esa inversión en arqueología".

A juicio del edil 'popular', el PSOE con estas declaraciones "está diciendo que no le gusta o no apuesta por la arqueología en Málaga", por lo que "tendrá que dar la explicación Pérez de por qué no quiere que se haga el Centro recuperando la historia que tiene la ciudad".

Asimismo, ha negado las críticas de "derroche" realizadas por el PSOE y ha vuelto a insistir en que es "inversión" en un Centro de Interpretación Arqueológica, además, el proyecto cuenta con fondos europeos, a través de los Edusi.

"Se pone en valor la arqueología", ha reiterado, valorando la estrategia que está llevando a cabo el Ayuntamiento en materia de arqueología, que "le correspondería a la Comunidad Autónoma y que está haciendo el Consistorio a pulmón, con dinero propio, y en este caso, con fondos Europeos".

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, impulsa el centro de interpretación de la Cerámica Medieval. Este equipamiento de nueva planta está ideado para promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural.