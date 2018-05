Medio centenar de bomberos forestales del Estado critican el retraso en sus contratos

28/05/2018 - 18:29

Los 48 bomberos forestales del Estado encargados de las labores de prevención y extinción de incendios en la parte oriental de Sierra Morena, concretamente en los montes jiennenses de las fincas públicas de Lugar Nuevo, así como de Selladores-Contadero, han criticado el retraso en sus contratos, lo que, en su opinión, va a impedir realizar las tareas de prevención, ya que su incorporación será en época de alto riesgo.

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

La contratación de estos bomberos depende de Tragsa, la empresa que trabaja directamente para el organismo autónomo de Parques Nacionales dependiente a su vez del Ministerio de Medio Ambiente. El delegado de personal de los centros de Lugar Nuevo y de Selladores-Contadero, Juan Antonio Noguero, ha indicado que su contratación es de seis meses al año para prevención y extinción de incendios.

Habitualmente la contratación comienza en abril o mayo, pero este año la contratación no se ha producido a día de hoy y no se espera que sea hasta junio. "Es una temeridad", ha indicado Noguero en rueda de prensa y ha subrayado que al comenzar en junio, los bomberos "entramos en alto riesgo de incendio donde las tareas serán ya de vigilancia, pero no de prevención".

Ha añadido que sin esas labores de prevención "el monte se encuentra totalmente abandonado" y eso supone un mayor riesgo de incendios, pero también "un riesgo para los compañeros que trabajan en esos montes".

Noguero ha exigido también el cumplimiento de las sentencias judiciales ya que actualmente hay "once compañeros con contratos en fraude de ley" que deberían haber pasado de trabajadores eventuales a fijos-discontinuos.

Ante esta situación, desde Unidos Podemos se ha registrado una pregunta a la mesa del Congreso preguntando por el motivo del retraso en la contratación de estos bomberos forestales. Además, se pregunta por los motivos para no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que establece el cambio de contrato de eventual de fijo discontinuo de once bomberos forestales de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.

El diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, ha recordado en rueda de prensa que los incendios "se apagan en invierno y en primavera", al tiempo que ha defendido la necesidad de que a estos trabajadores se le incremente el tiempo de contrato de forma paulatina para que en un plazo de tres años puedan trabajar durante todo el año.