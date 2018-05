PSOE reprocha al PP que "sacrifique el futuro de Cartagena al negar la llegada del AVE soterrado"

28/05/2018 - 18:33

La diputada socialista en el Congreso, María González Veracruz, ha señalado que el Partido Popular "sacrifica el futuro de la ciudad de Cartagena al negar la llegada del AVE soterrado, tal y como querían Ayuntamiento y representantes vecinales".

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

"El PP va en caída libre y lo único que busca es intentar sacar rédito electoral de la llegada de la alta velocidad sin pensar en el futuro de Cartagena y anteponiendo sus intereses a los de los cartageneros", indica.

González Veracruz ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que "se haya impedido el acceso al representante vecinal, para dar voz a la ciudadanía, aunque finalmente ha sido la alcaldesa de Cartagena, la socialista Ana Belén Castejón, quien ha defendido la propuesta".

Asimismo, ha recordado que el diputado 'popular' Teodoro García y todo el PP "votó en contra de los intereses de los cartageneros al rechazar una enmienda del PSOE por valor de 25 millones de euros, para la llegada del AVE soterrado a Cartagena".

"La propuesta que se ha aprobado en contra de los criterios del Ayuntamiento y de los vecinos no cuenta con presupuesto y, tal y como ha confirmado el ministerio, las obras no comenzarán hasta el último trimestre de 2020 y el AVE no llegará hasta 42 meses después", lamenta.

Dicha propuesta incluía la bifurcación de la vía en Balsicas para que el ramal de mercancías llegara de la ZAL a Escombreras y el de pasajeros circulara por la vía actual, pero incluyendo el desvío de Alumbres.

Tanto para los vecinos como para el Ayuntamiento, el hecho de que el trazado no transcurriera por El Hondón "significaba que el proyecto sería menos costoso y mucho más rápido, ya que no era necesaria la descontaminación de los terrenos y el tramo soterrado sería más corto y en línea recta".