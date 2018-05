La consejera de Agricultura pide que sean los especialistas los que decidan sobre las explotaciones porcinas de Soria

28/05/2018 - 19:44

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha pedido que sean los "técnicos especialistas de Medio Ambiente" los que decidan si pueden instalarse las explotaciones porcinas que tienen previsto ubicarse en la provincia de Soria, y no "los políticos o los ciudadanos".

SORIA, 28 (EUROPA PRESS)

Marcos, que ha participado este lunes en Soria en una jornada sobre la nueva PAC, se ha referido a las explotaciones que congregarán a más de 4.000 cabezas de ganado porcino en Cidones y en Andaluz y ha señalado que cualquier actividad económica que genere empleo en el medio rural será estupenda "siempre que cumpla la normativa".

En este sentido, ha recalcado que si una explotación cumple todos los requerimientos partiendo que hay "un Decreto Ley Estatal que no permite macroexplotaciones", la Junta la apoyará "sea o no" su moldeo y ha señalado que no se puede decir que se quiere acabar contra la despoblación y a la vez enfrentarse a "todo aquello que genere riqueza y empleo en el medio rural".

Asimismo, ha indicado que, "quién tenga propuestas y alternativas" a otro tipo de empleo "que las presente". La consejera ha insistido en que las normas que regulan la explotación de porcino "no son comparables con otras" ya que es un sector "muy regulado".

En referencia a la explotación que tiene pensado ubicarse cerca del pantano, ha indicado que si la actividad turística genera "más actividad económica en el entorno que la ganadería" se podría "pensar" sobre su futuro pero si es para "unos pocos días en verano" frente a una actividad económica durante "todo el año" hay que "tenerlo en cuenta para frenar la despoblación".

Asimismo, ha agregado que una explotación "bien dimensionada" allí donde está ubicada cuenta con un "90 por ciento más de población que donde no hay ganadería".