La Comisión Superior de Dereito Civil concluye que Galicia no tiene competencias para legislar sobre custodia compartida

28/05/2018 - 19:43

Su pleno acuerda por mayoría enviar un informe al Parlamento que ratifica la falta de competencia autonómica para regular en la materia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Superior para o Estudo e Desenvolvemento do Dereito Civil Galego ha concluido este lunes que Galicia "no tiene competencias para legislar sobre la custodia compartida".

De ello ha informado Vicepresidencia, en un comunicado, después de que el pleno de este órgano consultivo acordase por mayoría remitir un informe al Parlamento gallego en el que se establece la falta de competencia autonómica para regular esta materia.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien en su día trasladó el interés del Gobierno gallego en estudiar que la custodia compartida pudiese ser la "fórmula prioritaria" en situaciones de ruptura de parejas con hijos, ha presidido este lunes una nueva reunión del pleno de la Comisión de Dereito Civil.

En la anterior, el pasado 26 de abril, se había encargado la elaboración de un informe que diese respuesta a la consulta realizada por el Parlamento gallego para saber si la proposición de ley referira a la corresponsabilidad parental --admitida a trámite tras presentarse como iniciativa legislativa popular-- tendría "encaje en las competencias autonómicas o correspondería al ámbito estatal".

ARGUMENTOS

La Xunta remarca que la Constitución confiere a las comunidades con derechos especiales la posibilidad de conservar, modificar y desarrollar su derecho propio, pero "no de forma ilimitada". Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que "exista una conexión entre las figuras que ya existían y la nueva materia a desarrollar".

El informe aprobado este lunes, de carácter no vinculante, señala que en Galicia "no destaca ninguna institución conexa" relativa a las relaciones paternofiliales. Añade que los principios jurídicos que sí existen se refieren casi exclusivamente a la vía patrimonial, por lo que no presentaría una conexión suficiente.

Este estudio esgrime también, entre otros argumentos, que "no procede" reproducir preceptos estatales en las legislaciones autonómicas, en tanto considera que parte de la proposición de ley puede ser vista como "una reiteración del Código Civil", lo que implicaría "la vulneración de los principios de competencia y seguridad jurídica".

Además, en el informe se incluirá, de común acuerdo, la sugerencia de que el Parlamento gallego inste a las Cortes Generales para que regulen sobre esta madera.