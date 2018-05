El Gobierno de Colau aborda con vecinos y entidades el futuro de la Ciutadella y quiere abrirla al mar

28/05/2018 - 19:43

El Gobierno de Ada Colau ha constituido este lunes una comisión de seguimiento para abordar el futuro del parque de la Ciutadella y elaborar un plan director, que el ejecutivo municipal quiere que avance hacia un espacio que se abra al mar y sea más permeable y un polo de conocimiento.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcalde Janet Sanz ha destacado en rueda de prensa que la comisión está formada por vecinos del entorno, los grupos municipales y agentes sociales y entidades, y que su objetivo es tener diseñado el plan director antes de que termine el mandato.

Ha defendido que es el momento de hacer "una reflexión y una mirada amplia y global" sobre la Ciutadella, y ha insistido en que el Gobierno de Ada Colau apuesta por que el plan director responda a retos como abrir el parque al mar.

"Hoy la Ciutadella mira hacia la montaña sobre todo, y da la espalda al mar", ha dicho Sanz junto al director de Modelo Urbano, Ton Salvadó, y ha señalado que se deberán abordar los espacios que pueden abrirse para que el parque sea más permeable hacia la playa.

Además, el parque debe "dialogar" con otros espacios verdes de su entorno, mejorando su conectividad y pasando de ser un espacio cerrado y de barrera a ser un lugar de conexión, también entre los barrios de su entorno, como la Vila Olímpica y la Ribera.

El Gobierno municipal apuesta también por que el parque sea un polo de conocimiento, en sintonía con la "vocación científica" del Zoo y del futuro modelo de equipamiento --que ha garantizado que es compatible con la transformación del parque--, y con las oportunidades que ofrecen edificios vacíos y sin uso del parque.

MUROS Y VÍAS

Preguntada por si estas medidas implicarán derribar muros como el de la calle Circumval·lació, Sanz ha replicado que es pronto para detallar cómo se avanzará en este sentido, ya que lo deberá abordar la comisión.

Sobre el futuro de terrenos del entorno de Adif y las vías que llegan a la Estació de França, ha señalado que hace meses que no celebran las reuniones técnicas que mantienen habitualmente: "Últimamente no hemos hablado con el ministro", por lo que no han abordado el asunto, algo que prevén hacer en la próxima reunión que celebren.

"Asumimos este proceso sin ideas prefijadas", ha asegurado Sanz, que ha dicho que las formas para ganar conectividad son diversas, aunque ha descartado la posibilidad de hacer pasarelas o pases subterráneos para cruzar el Zoo, porque se han abordado en anteriores ocasiones y se han rechazado y porque no responden al modelo de permeabilidad que busca el ejecutivo municipal.