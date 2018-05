Felpeto recuerda a Ramos que es la Universidad quien tiene que solicitar a la ANECA la validación de un título de Grado

28/05/2018 - 20:55

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, no cree que las autoridades ministeriales hayan transmitido al alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), Jaime Ramos, tal y como este ha asegurado, que es el Gobierno regional quien tiene que solicitar a la ANECA la implantación del Grado de Informática y ha adelantado que mañana mismo se pondrá en contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para confirmarlo.

ALBACETE, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero se ha pronunciado de este modo en Albacete tras las afirmaciones del alcalde de Talavera de la Reina, en las que ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que solicitase la implantación del Grado de Informática a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) antes del 31 de mayo, ha informado la Junta en un comunicado.

Durante su intervención, el titular de Educación ha subrayado que "de una vez por todas debemos aclarar esta situación, que creo que está clara para todos" y ha recalcado que "las autoridades competentes del Ministerio no le pueden haber dicho a Ramos otra cosa más que quien tiene que solicitar la validación de un título de Grado a la ANECA es la universidad, y una vez se haga y esté validado, el Gobierno regional lo autoriza".

"Me pondré en contacto con las autoridades del Ministerio de Educación porque le pueden haber dicho que no lo hemos solicitado", ha destacado Felpeto. "Evidentemente, no lo vamos a solicitar como Gobierno, porque no somos competentes para ello, tiene que hacerlo, en este caso, la Universidad de Castilla-La Mancha", ha añadido.

Según el Real Decreto sobre ordenación de enseñanzas, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Universidades, los planes de estudios de las nuevas titulaciones han de ser elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades a través de la ANECA y, finalmente, cuando ya están verificados por el Ministerio, pueden ser autorizados por la Comunidad Autónoma competente.

Por último, Ángel Felpeto ha recordado que en todo caso "el Gobierno de Emiliano García-Page ha solicitado y seguirá haciéndolo las titulaciones de 2008: Informática para Talavera de la Reina y Turismo para Cuenca".