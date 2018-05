Gürtel. cospedal defiende que el pp no tuvo "ningún beneficio económico" por los actos delictivos de la 'gürtel'

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió este martes que su partido no ha obtenido "ningún beneficio económico" por los actos delictivos que se relatan en la sentencia de la 'Gürtel', que dictamina que la formación es partícipe a título lucrativo de la trama.

La 'número dos' de Mariano Rajoy en Génova se pronunció en estos términos al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP que se desarrolla en el Congreso de los Diputados, cuando el diputado socialista Artemi Rallo le pidió una valoración de esta sentencia y le instó a pedir perdón por estos hechos.

Tras quitar "esa importancia nuclear" que la oposición da a esta sentencia, Cospedal subrayó que el PP no está de acuerdo con la parte de la sentencia que considera que su partido tiene una responsabilidad civil que se configura como partícipe a título lucrativo de dos actuaciones que se consideran constitutivas de delito y que tuvieron lugar en las campañas de 2003 en Majadahonda y Pozuelo.

Incidió en que, según reconoce la propia sentencia, "el PP no tenía conocimiento de acción constitutiva de delito" y que la formación que lidera Rajoy "no ha sido condenada penalmente". En todo caso, valoró que la responsabilidad civil que se le imputa al PP es "inadecuada", ya que "no conocíamos ni los hechos y hablamos en actuaciones en una campaña electoral".

Todo ello le llevó a aseverar que "no hay ningún beneficio económico que haya repercutido en el PP derivado de esos delitos". "¡Ninguno, absolutamente ninguno!", enfatizó la secretaria general de los populares, para justificar de esta forma el recurso que presentará el PP ante el fallo de la primera trama de la 'Gürtel'.

