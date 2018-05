Ciudadanos preguntará a López Miras por las actuaciones realizadas para recuperar las banderas azules del Mar Menor

29/05/2018 - 13:37

Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, preguntará al presidente Fernando López Miras en el pleno del próximo jueves por las actuaciones realizadas por su gobierno para recuperar las banderas azules del Mar Menor.

La iniciativa registrada recoge textualmente la siguiente pregunta: 'Qué medidas ha llevado a cabo el ejecutivo para evitar que, por segundo año consecutivo, las playas del Mar Menor se vean privadas de banderas azules'.

Sánchez ha recordado que en mayo de 2017, y tras realizar un paseo en barco, "López Miras afirmó que el Mar Menor se encontraba en mejor estado que el año anterior, y que si los registros se hubieran hecho en ese momento, no hubiera perdido ninguna bandera azul".

"La realidad es que un año después el Mar Menor no sólo no ha recuperado ni una sola bandera azul, sino que los ayuntamientos ribereños ni siquiera las han solicitado, al ser conscientes de que no se las iban a conceder", ha añadido Sánchez, quien considera "que los murcianos están muy interesados en conocer las actuaciones que ha realizado el Gobierno regional para preservar nuestra joya medio ambiental, que además es el gran referente turístico de la Región".