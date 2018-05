Consell pide un sistema que garantice igual financiación por habitante y compensación por infrafinanciación a las CCAA

29/05/2018 - 13:41

El Consell ha presentado sus alegaciones al informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre los trabajos del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del sistema de financiación autonómico, en las que pide un sistema que garantice la misma financiación por habitante y la compensación por la infrafinanciación a todas las comunidades autónomas, que se haría en dos tramos.

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

En las alegaciones, el Consell pretende corregir la "visión sesgada" y la "omisión" de "amplios consensos" en "cuestiones clave" por parte de las comunidades autónomas en el documento remitido por el departamento ministerial. La Generalitat reprocha que el texto del Ministerio describa "reiteradamente" las diferencias mientras "elude" señalar los "consensos muy mayoritarios" entre las autonomías en cuestiones como la garantía de la suficiencia, la exigencia de reequilibrio vertical de los recursos entre la Administración central y las CCAA, la simplificación del modelo o la compensación por los errores de aplicación del sistema entre 2009 y 2017.

Además, reprocha al Ministerio que el documento sea "inexplicablemente inconcreto" respecto a la posición de la Administración General del Estado en la mayoría de aspectos "esenciales" que requieren la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica.

"Hemos hecho el trabajo que no ha realizado el Ministerio de Hacienda: presentar un documento que recoja aquellas conclusiones que en el curso de los trabajos han tenido niveles de consenso muy mayoritarios y que no hay sido reflejado como tales, así como otras que, sin lograr esos apoyos amplios, sí han estado avaladas por una mayoría de comunidades", ha señalado en un comunicado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien ha acusado al Gobierno de no haber hecho sus deberes.

Las alegaciones presentadas por los representantes de la Comunitat Valenciana en el CTPE, José Antonio Pérez y Rafael Beneyto, ponen en valor el "amplio acuerdo" y las "evidencias claras" que aportan los datos y que constató el Informe de los Expertos DE julio de 2017 sobre la insuficiencia financiera sufrida por las comunidades para atender los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y protección social en el periodo 2009-2015.

Esa insuficiencia, según el Consell, llegó a ser de 25.000 millones en algunos ejercicios y en el último año liquidado, 2015, se situó en 16.500 millones. Esa brecha comportó una reducción del gasto en los servicios "esenciales" del 9%, que en el resto de competencias ha sido del 30%.

Por ello, "es imprescindible que el nuevo sistema permita cumplir el principio de suficiencia y que la capacidad de financiación de éste atienda, al menos, la cobertura del gasto real autonómico en salud, educación y protección social al nivel de las necesidades". Para ello, se debería recuperar como mínimo la brecha constatada en el último año liquidado y que fue de 16.500 millones.

MÁS TRIBUTOS CEDIDOS

Según el Consell, este objetivo de suficiencia "puede alcanzarse mediante una recuperación y/o ampliación de la participación real de las comunidades en los tributos compartidos, una ampliación de los tributos cedidos o un mayor volumen de transferencias verticales".

La Generalitat ve "factible reconsiderar el porcentaje de participación de las Comunidades en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales y las posibilidades de cesión de nuevos tributos como vías que permitan ampliar el espacio fiscal de las Comunidades". La propuesta de nuevo modelo del Consell plantea, entre otras cuestiones, que se amplíe la participación en el IVA del 50% al 70% y de los impuestos especiales, del 58% al 70%.

Asimismo, pide que el nuevo sistema de financiación tiene que lograr una "igualación plena" en la cobertura de las necesidades de los ciudadanos de las comunidades autónomas y en los recursos asignados a cada una de ellas para su financiación "todo ello en términos homogéneos y normativos".

El Consell advierte de que "no perseguir este objetivo, ni convertirlo en la palanca de la reforma, sólo puede conducir a que, de forma inmediata tras la puesta en funcionamiento del nuevo modelo, se reproduzcan las críticas y las insatisfacciones ante su aplicación y se reactiven las propuestas para la realización de nuevas reformas en el sistema".

"Con la ampliación de la suficiencia y la aplicación del principio de equidad plena es factible corregir la práctica totalidad de las inequidades existentes y, al mismo tiempo, respetar la financiación actual de todas las Comunidades de régimen común", sostiene la Generalitat.

APORTACIÓN ESTATAL ADICIONAL

No obstante, si esta nivelación se realizara durante un periodo "transitorio" y resultara alguna diferencia para determinadas comunidades, la Generalitat cree que "se debería dotar un Fondo de Garantía del statu quo nominal financiado por una aportación estatal adicional" para corregirla.

El documento presentado por el Consell también refleja que más de la mitad de las comunidades presentes en el CTPE se han manifestado a favor de apoyar la compensación de una parte de la deuda autonómica, en base a que, en buena medida, en su origen no hay un exceso de gasto sino una insuficiencia de ingresos, circunstancia muy relevante para evaluar el riesgo moral de la compensación".

"El importe total a transferir para reducir el volumen vivo de la deuda a nivel individual sería un porcentaje igual para todas las comunidades como consecuencia de la insuficiencia de recursos padecida para financiar los SPF en el periodo 2009-2016", señala el texto.

De igual modo añade que algunas comunidades "discriminadas financieramente" en el pasado han manifestado, adicionalmente, que de no producirse una compensación específica de su deuda, "arrastrarán los efectos de la injusticia padecida y que no es realista pensar que estas comunidades sobreendeudadas puedan volver al mercado a medio plazo, teniendo en cuenta cómo funciona la industria financiera".

COMPENSACIÓN EN DOS TRAMOS

De este modo, la compensación, para el Consell, se produciría en dos tramos: uno, general, para todas las autonomías, y un segundo, específico, para atender a las comunidades que han contado con menos recursos que la media y que, como la Comunitat Valenciana, han gastado por debajo del promedio. La Generalitat reclama al ministerio que todos los documentos aportados por las comunidades figuren como anexo del informe definitivo y presentará votos particulares a Este para detallar su posición concreta al respecto.

Otros aspectos contenidos en el documento de alegaciones hacen referencia a la reivindicación de las comunidades en el CTPE de que se desvincule la financiación autonómica de las situaciones de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, así como que el Gobierno mejore la información sobre el cálculo de las entregas a cuenta.