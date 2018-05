El PSOE dice que el decreto de ZEC sobre sociedades "es un paso más en la escalada de tensión"

29/05/2018 - 13:57

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que "lejos de ir hacia la normalidad, ZEC ha dado un paso más en la escalada de tensión para llevar a una situación más grave", en referencia al decreto para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Esta moción en la que se impide disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo de la oposición por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno, el pasado 9 de febrero, paso a ostentar la mayoría, en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

Carlos Pérez Anadón ha avanzado que este decreto firmado por el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, supone que los socialistas estudiarían "todas las acciones posibles".

En rueda de prensa, también se ha referido a la decisión de Zaragoza en Común (ZEC) de retirar el recurso de auxilio que presentó ante el contencioso-administrativo contra los grupos de la oposición (PP, PSOE, Cs y CHA) por aprobar dicha moción. "Frente a lo que sería una posición de buena voluntad es la cortina de humo donde se esconde la felonía que han cometido".

Según Pérez Anadón, el recurso de auxilio lo han retirado porque "han reconocido que han perdido, ya que el juez dice que es tan legítimo el interés de los concejales en personarse como el del concejal que lo presentó y lo que querían era provocar la indefensión de los 22 concejales de la oposición".

VOLVER A LA LEGALIDAD

A juicio de Pérez Anadón, el camino que ha tomado ZEC "les aleja más del Estado de derecho y de una administración que se rige por normas homologadas".

"En vez de retirar el tras perderlo y volver a la situación del 9 de febrero nos sorprenden con un decreto sin fecha y que es el colmo de lo antiadministrativo porque Rivarés se hace una propuesta de resolución y se la resuelve".

El portavoz del PSOE ha defendido que la moción es ajustada a derecho y el jefe de la Asesoría Jurídica de ZEC también dice que si no se está conforme con la moción se va a los tribunales o se hace una revisión de oficio del acuerdo que se ha tomado y que sería en el pleno, ha resumido.

A su entender, la retirada del recurso contencioso se produce porque la oposición se ha personado y tiene que ser oída antes de resolver por el juez. "Como esa puerta se les cerraba, en lugar de tomar una posición política razonable dan un paso más hacia el abismo y se sitúan en una posición que empieza a burlar la legislación vigente".

Tras esta exposición ha indicado que el PSOE no descarta ninguna acción y sobre el apoyo a ZEC ha contestado: "Me he definido siempre. Cuando ZEC vuelva a la legalidad volverá a funcionar la política, mientras es difícil hablar del gobierno, pero ellos se han colocado fuera de la norma".