PSOE pensará si enmendar a la totalidad la reforma fiscal del Gobierno, que le "cuesta creer que no sea electoral"

29/05/2018 - 14:03

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se pensará "muy seriamente" enmendar a la totalidad con texto alternativo la propuesta de reforma fiscal aprobada este martes por el Gobierno regional, de la que dice que le cuesta creer "que no tengan algo que ver con las próximas elecciones".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que el Ejecutivo madrileño haya dado luz verde a la bajada de impuestos que anunció la exdirigente Cristina Cifuentes, que incluye diez medidas entre las que destacan reducir medio punto el tipo mínimo de la escala autonómica del IRPF, bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos e "importantes" deducciones.

Gabilondo ha recordado que ahora esta propuesta del Gobierno tiene que ir al Pleno de la Asamblea, donde, ha asegurado, el PSOE como mínimo presentará enmiendas, aunque está considerando "muy seriamente" enmendarla a la totalidad con texto alternativo.

"A mí, este tipo de medidas a un año de las elecciones me cuesta creer que no tengan algo que ver con ellas y no nos parece responsable hacerlas, cuando la deuda ha aumentado un 20 por ciento desde que empezó la legislatura. Además, la mayoría de estas medidas empezarían a producirse en el año 2021, es decir, que el próximo Gobierno tendrá que soportar una medida que se está ahora adoptando", ha criticado.

En este punto, Gabilondo ha señalado que tampoco es "responsable" que "en pleno debate del sistema de financiación autonómica", se anuncien estas medidas cuando todas las comunidades deben armonizar impuestos de sucesión de donaciones y lo que hacen aquí, a su parecer, es una "generar una competencia fiscal muy mejorable".