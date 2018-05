PNV acusa a UPN de "chantajear" a Moncloa para no incluir sus enmiendas sobre Navarra en los PGE

29/05/2018 - 14:07

Aitor Esteban dice que están "hartos" de las "actitudes antinavarras" de la formación regionalista

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

El PNV ha acusado a UPN de "chantajear" a Moncloa con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si incluía en las cuentas enmiendas de la formación jeltzale con inversiones para Navarra y ha considerado que el partido regionalista "está absolutamente descolocado políticamente" y "obsesionado" con ellos.

Así lo ha señalado este martes el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en una rueda de prensa que ha ofrecido en Pamplona junto al presidente del partido en Navarra, Unai Hualde, y en la que han criticado "los intentos continuados de boicot de UPN a las inversiones negociadas por el PNV" para la Comunidad foral.

Además, Esteban ha invitado a los periodistas a preguntar a Moncloa sobre la opinión que tienen sobre la formación regionalista y se ha mostrado "harto" de las "actitudes antinavarras" de la formación regionalista. "Quien no sabe distinguir entre la lucha partidista y los intereses para su ciudadanía, tiene verdaderamente un grave problema", ha apuntado.

En su opinión, UPN "comete el error de identificar Navarra con UPN", mientras que el PNV "reconoce que Navarra, en un número muy importante de sus ciudadanos, es UPN" y que éste es "un partido importantísimo" en la Comunidad foral. Y ha considerado que la formación regionalista "necesita reconocer que el PNV también es Navarra y que lleva aquí muchísimos años, tantos como un siglo".

"Ese reconocimiento de una Navarra diversa y de intentar buscar un encuentro entre navarros en lo que beneficie a la comunidad es a lo que deberíamos aspirar todos. Confundir el país con el partido es un grave error", ha sostenido.

El portavoz jeltzale se ha remontado al inicio del debate de los Presupuestos de 2017, momento en el que, según ha dicho, "el Gobierno ya nos advirtió, porque UPN se lo dijo así, que por favor no pusiéramos enmiendas sobre Navarra, que eso le pondría en una dificultad extrema porque sería imposible lograr el voto de los diputados" de la formación regionalista.

"Nosotros le dijimos que no lo entendemos, que no lo compartíamos, pero que íbamos a intentar facilitar las cosas, aunque algo por Navarra había que hacer y que no podía ser que siguiera sin cerrarse el acuerdo de la aportación Navarra en relación al Convenio", ha comentado Esteban, quien ha remarcado que "uno de los compromisos a cambio de los votos del PNV a los PGE fue que se cerrara el acuerdo" con la Comunidad foral.

En este sentido, ha recordado que la reforma del Concierto Económico se hizo en julio, cuando "también se tendría que haber hecho el acuerdo con Navarra" y ha asegurado que no se hizo porque UPN "torpedea continuamente al Gobierno y le presiona para que no se haga". Según ha dicho, el acuerdo finalmente se firmó en diciembre porque "se acababa el año" y porque él llamó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le dijo "claramente" que si no se firmaba, el PNV "no negociaría en ningún caso el presupuesto de 2018, ni sentarnos a negociar".

"Es por eso que en diciembre acaba cerrándose el acuerdo sobre la aportación navarra, evidentemente negociado y gestionado por el Gobierno navarro, pero gracias a que el PNV puso los votos en el Presupuesto del Estado y que a lo largo de esos meses seguimos presionando para que el PP cumpliera sus palabras", ha declarado.

Según ha indicado Esteban, el PNV no ha dado a conocer esto antes por "responsabilidad, porque pensamos que es mejor obtener un beneficio para los ciudadanos que no un beneficio de tipo partidista; y porque el presidente Rajoy nos pide encarecidamente que no dijéramos nada". "Aguantamos el chaparrón y luego UPN incluso intentó colocarse la medalla de que el acuerdo había sido por ellos, hace falta tener cara dura", ha sostenido.

Preguntado por si hay canales de comunicación entre ambos partidos en Madrid, el portavoz jeltzale ha contestado que "a parte de que no van mucho a las sesiones, no tiene mucho", aunque sí se saludan. "Con estas actitudes es muy difícil. Relación personal, buena, pero relación política, no", ha declarado.

PRESUPUESTOS DE 2018

Sobre la negociación de los Presupuestos de 2018, ha afirmado que el Gobierno central les volvió a llamar y a pedir "por favor" que no presentaran ninguna enmienda sobre la Comunidad foral porque la formación regionalista les "exigía" para apoyar las cuentas que no hubiese ninguna enmienda del PNV en relación a Navarra.

Ante este requerimiento, ha comentado Aitor Esteban, el PNV decidió presentar dos enmiendas, una sobre el pantano de Itoiz y otra para la rehabilitación del Casco Histórico de Tudela, ante lo que Moncloa le transmitió una y otra vez que "están obsesionados, no entendemos nada, es una obsesión fija contra vosotros y tenéis que retirarlas".

"El Gobierno, desesperado, hay un momento en el que me dice que los únicos votos que no tienen seguros es el PNV por el tema del 155 y que el otro voto, que no tiene asegurado y le está preocupando muchísimo es el de UPN", ha asegurado Esteban, quien ha explicado que, después de que el Ejecutivo no pudiera vetar las enmiendas por motivos técnicos, tuvieron otra llamada de Moncloa "pidiendo por favor que se retiraran porque si no el Presupuesto se iba al carajo". Ante esa tesitura, ha agregado, decidieran ser "un poco responsables" y retirar las dos enmiendas.

"OBSESIONES ANTIVASQUISTAS"

En este mismo sentido, el presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha asegurado que UPN "ha impedido que distintas inversiones llegaran a Navarra por sus obsesiones antivasquistas y contra el PNV", mientras que "el grupo vasco ha apoyado en todo momento cualquier inversión" para la Comunidad foral, "incluidas las presentadas por UPN".

"Nuestros cinco diputados no han puesto ni una sola pega para las enmiendas de UPN a los Presupuestos, siempre que éstas implicaran inversiones en Navarra, cosa que ellos no han hecho con nosotros", ha censurado Hualde, quien ha criticado "los intentos continuados de boicot de UPN a las inversiones negociadas por el PNV para Navarra".