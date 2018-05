El PR+ exige que 'Survival Zombi' se celebre fuera de San Bernabé porque "desvirtúa el significado de la fiesta"

29/05/2018 - 14:08

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes "la decisión del equipo de Gobierno municipal, de celebrar un evento de zombies dentro de las fiestas de San Bernabé en recuerdo del sitio de la ciudad de Logroño" y lo ha calificado como "una ocurrencia y un despropósito", por lo que ha pedido que se elimine del programa.

LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

Para el edil regionalista, "son muy importantes las fiestas de San Bernabé". En ese sentido, ha recordado que "durante el mandato del PR+, se iniciaron las fiestas de recreación histórica, tal y como las conocemos actualmente, además, son las fiestas logroñesas por excelencia". A su juicio, "la gran transformación de las fiestas de San Bernabé la llevó a cabo el Partido Riojano cuando consiguió implicar a los ciudadanos a participar en las fiestas y hacer que las sintiesen propias".

En su opinión, "antes de este giro que el Partido Riojano dio a las fiestas de San Bernabé, eran unas fiestas sin ningún elemento diferenciador del resto y muchos logroñeses aprovechaban esos días para unas vacaciones. Los logroñeses celebraban a su patrón en las playas mediterráneas y no en las calles de la capital". Pero "gracias al impulso del Partido Riojano y la valiosa e inestimable participación de cientos de logroñeses que como voluntarios y voluntarias creyeron en este nuevo modelo de fiestas, éstas fueron una realidad. Estas fiestas se consolidaron en muy pocos años, hace 10 años no existían", ha explicado.

Antoñanzas considera que "las fiestas de San Bernabé nacieron para poner en valor nuestra historia, difundirla entre los logroñeses para que, conociéndola, se sintiesen orgullosos de la misma, pero también para que se sintieran protagonistas de la fiesta". En ese sentido, el regionalista ha agradecido "la inestimable colaboración de los voluntarios, año tras año. Hay que destacar, una vez más, la labor desarrollada por el centenar de voluntarios de Logroño que, de manera desinteresada, acercan la historia a las calles de la capital riojana".

Según las palabras del regionalista, "no me cansaré nunca de darles las gracias, primero como logroñés por lo que hacen y, segundo, como Concejal, les escucharé siempre porque viven las fiestas desde primera línea".Desde el PR+, "impulsamos la declaración de Interés Turístico Regional y Nacional, con la intención de consolidar las fiestas de San Bernabé como atractivo turístico y no sólo como un elemento de disfrute interno. Las fiestas pretendían ser motor de atracción de turistas y visitantes. Lo logramos gracias al esfuerzo de la voluntariedad de muchas personas".

Antoñanzas ha recordado que "hace unas semanas hablaba con la alcaldesa sobre la conmemoración del 500 aniversario del sitio de Logroño y cómo el Ayuntamiento ha encargado un estudio histórico sobre el que partir para potenciar nuestras fiestas. De la conversación entendía que coincidíamos en la necesidad de seguir dotándolas de rigor histórico. Hablamos de aprovechar para rehabilitar determinadas zonas del casco antiguo. Eso hace un mes y ahora propone llenar los campamentos de Zombis".

El concejal del Partido Riojano se ha preguntado "¿Qué gobierno tenemos? ¿La alcaldesa dice una cosa y su Concejal trabaja contra esa opinión? ¿Este es el quinientos aniversario que quiere construir? ¿Esta es la imagen del Logroño histórico que quiere que conozca el resto del Estado? ¿Se cree que alguna empresa va a invertir y vincular su imagen a unas fiestas con un asedio zombie?". Antoñanzas ha indicado que "para destruir la imagen de Logroño y el trabajo de los voluntarios que no cuenten con el Partido Riojano".

Antoñanzas ha denunciado, asimismo, "la forma en que se ha llegado a esta decisión, que atenta contra el espíritu con el que nacieron estas fiestas, que se asientan en la participación y contar con la voluntariedad de muchos logroñeses". Tras conocer la noticia, el regionalista contactó con colectivos que participan en la recreación que "me transmitieron su indignación y que hoy mismo han exigido una reunión urgente con el Concejal Miguel Sáinz".

EXIGE "SERIEDAD" A GAMARRA.

El edil del PR+ ha informado de que "estos colectivos han recibido presiones del concejal Sáinz de que se preste a la empresa que realiza la actividad los trajes de los voluntarios, a lo que, lógicamente, se han negado". Además, "en la rueda se dijo que contarían con la colaboración de los colectivos recreacionistas y era mentira, rectificando la mentira por medio de una nota de prensa a última hora de la tarde de ayer. Este gobierno solamente acierta cuando rectifica", ha apuntado Antoñanzas.

Según el concejal del PR+, "queda claro que los partidos que no tienen un sentimiento regionalista esto les de igual, desprecian nuestros orígenes y nuestra historia, pero para el Partido Riojano las fiestas de San Bernabé son algo muy nuestro y muy importante, cuyo programa de actividades hay que cuidar y trabajar con seriedad, respeto y rigor histórico".

Por todo ello, Antoñanzas exigirá "repeto a nuestras fiestas y tradición, el cambio de fecha de la fiesta zombie, la no utilización de los espacios históricos para esta aberración, la disculpa del Concejal responsable con los colectivos y voluntarios, que hacen grande y participativas estas fiestas y la aclaración de por qué pide que las asociaciones pongan al servicio de los intereses de una empresa privada materiales".

El riojanista pide a la alcaldesa "seriedad para tener un 500 aniversario digno, del que los logroñeses podamos sentirnos orgullosos, que cuente con el rigor que estas fiestas se merecen". Antoñanzas opina que "una fiesta zombie lo único que va a hacer es desvirtuar este camino que el PR+ empezó hace diez años y que contó con el apoyo mayoritario de los logroñeses".