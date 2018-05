El PP tilda de "aberración jurídica" el decreto de ZEC sobre el crédito de las sociedades

29/05/2018 - 14:18

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha tildado de "aberración jurídica" el decreto de Zaragoza en Común (ZEC) para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Esta moción en la que se impedía disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno, el pasado 9 de febrero, paso a ostentar la mayoría en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

"La espiral de ZEC no tiene límite", ha resumido Azcón, para precisar que la formación del Gobierno de la ciudad "dice una cosa y hace la contraria".

Al respecto, ha explicado que la retirada del recurso de auxilio ante el contencioso-administrativo a los grupos de la oposición por aprobar dicha moción se debe a que "ZEC se da cuenta de que hará el ridículo, una vez más, en los juzgados".

A juicio de Azcón, lo lógico habría sido modificar la decisión que se ha tomado en el pleno del Ayuntamiento, pero "Rivarés se fabrica una sentencia a través de un decreto".

"FABRICAR UNA SENTENCIA"

"Como los jueces no me van a dar la razón, hago un decreto para deshacer las decisiones del pleno del Ayuntamiento sobre la no disponibilidad de créditos a las sociedades", ha sintetizado el contenido del decreto.

"Primero llevan la moción de la oposición a los tribunales y luego lo retiran al fabricar un sentencia judicial por un decreto de Rivarés. La democracia está conculcada, cuesta abajo y sin frenos", ha observado.

Azcón ha avanzado que el PP estudiará todo tipo de acciones judiciales sobre el decreto de ZEC porque no puede ser que el Ayuntamiento sea el 'Far West'. "La ley le tiene que importar a alguien".

Al respecto, ha apuntado que hay informes del interventor y del secretario general que "dicen cosas contrarias al decreto de Rivarés" y por ello ha incidido en que los populares estudiarían acciones judiciales sin descartar ningún ámbito jurisdiccional.

Sobre la disponibilidad de crédito a las sociedades, ha señalado que "para que haya fondos tendrán que tener el informe del interventor". Apuesto a que no van a transferir ni un crédito", ha retado.