La Xunta prevé un acceso "lo más sencillo y rápido posible" a las ayudas económicas por los daños de la explosión de Tui

29/05/2018 - 14:20

La subdelegada del Gobierno apela a la "tranquilidad" y asegura que "no les consta" la existencia de más polvorines ilegales

PONTEVEDRA, 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que las ayudas económicas para los damnificados por la explosión del almacén pirotécnico de Tui (Pontevedra) tendrán un acceso "lo más sencillo y rápido posible".

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios en Pontevedra, durante la inauguración de la Xornada de Coordinación en emerxencias por incendios forestais, a la que también ha asistido la subdelegada del Gobierno, Ana Ortiz.

En este sentido, Rueda ha pedido la "coordinación" de todas las administraciones públicas para realizar "un esfuerzo económico" que facilite un acceso "sencillo y rápido" a las cuantías para las familias perjudicadas por el estallido del pasado miércoles.

En este contexto, la ayuda que el vicepresidente autonómico considera "inminente" es aquella destinada a los costes de alojamiento de las personas que no han podido regresar a sus viviendas por los daños registrados y que se encuentran "en hoteles o en casas de familiares".

A renglón seguido, ha apuntado que las instituciones pretenden realojar a los damnificados en viviendas de alquiler, para lo que la Xunta, tal y como ha recordado su vicepresidente, ya dispone de unas cuantías de hasta 450 euros mensuales.

No obstante, tal y como ha indicado Rueda, "no hay disponibilidad suficientes de viviendas de alquiler" en Tui, por lo cual el Gobierno local busca otros sitios "en los alrededores o lo más cerca posible" de donde vivían estas familias antes de la explosión.

DAÑOS EN VIVIENDAS

En cuanto a las ayudas para la reparación de las viviendas afectadas, el vicepresidente gallego ha anunciado que facilitarán la ejecución de aquellas obras que no sean "de mucha entidad", sino que les permita "volver a vivir en sus casas". "Intentaremos que el acceso a ese dinero sea lo más fácil posible", ha insistido.

En el caso de las familias cuyas viviendas han sido las "más arrasadas", que son, según sus palabras, "casos más difíciles" que "llevarán algo más de tiempo", la Administración autonómica prevé facilitarles "viviendas alternativas" mientras se efectúa la rehabilitación.

Y es que, según datos que anunciaba este domingo Ayuntamiento de Tui, se han contabilizado 26 casas destruidas completamente, 49 con la estructura "muy afectada" y 43 que presentan "una gran afectación en la cubierta".

"NO CONSTA NINGUNA DENUNCIA"

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha asegurado que "no había conocimiento" por parte de la Xunta de que existiesen "otros almacenes diferentes" al que estalló el pasado miércoles y aquellos que se encontraron con posterioridad. "No nos consta ninguna denuncia", ha afirmado.

Además, Ortiz ha apelado a la "tranquilidad" porque, tal y como ha destacado, la explosión del almacén clandestino de la empresa 'La Gallega', así como el descubrimiento del resto de polvorines ilegales, "no es algo habitual" en Galicia.

Así, ha incidido en que la Guardia Civil "sigue trabajando" para encontrar alguna otra de estas instalaciones que no estén localizadas. "Nada nos lleva a pensar de momento que pueda haber más, lo que no quiere decir que mañana no suceda", ha expresado.