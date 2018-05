Marín dice que la Policía ya investiga el vídeo de Fomento y recuerda que no existe ninguna denuncia

29/05/2018 - 14:21

El Delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, se ha referido este martes, a preguntas de los periodistas, a la polémica generada tras la difusión de un vídeo de una actuación policial en la zona de Fomento, en Gijón, en el que se ve a un agente golpeando con su porra a un joven tras detener a una chica.

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

Marín se ha remitido al comunicado que ya hizo público este lunes la Policía Nacional, que explicó que los jóvenes se hallaban en una zona de acceso restringido, en estado ebrio y desobedeciendo reiteradamente las indicaciones de los agentes para que abandonasen el recinto.

La grabación, añadieron, es un fragmento de la actuación policial que es mucho más larga y en la que los agentes hablaron e insistieron en numerosas ocasiones para que esas personas se fuesen de ese lugar.

Para el esclarecimiento completo de estos hechos y depuración de posibles responsabilidades la Policía inició una información reservada a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Gijón que realizaron la intervención en esa zona de ocio.

Mariano Marín ha dicho que sería imprudente por su parte opinar sobre lo ocurrido teniendo en cuento que existe esa investigación reservada. "Sabemos que ese vídeo es una parte pequeña de lo que fue la intervención policial, es necesario saber qué fue lo que ocurrió en su totalidad", ha apuntado.

"Si los servicios de la Policía Nacional determinan que puede haber alguna infracción se podría abrir algún expediente sancionador, pero si no, no, máxime cuando a día de hoy no existe que yo sepa ninguna denuncia planteada sobre este tema", ha manifestado.