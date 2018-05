Volotea apunta a 2020-2021 para su salida a Bolsa

29/05/2018 - 14:34

La aerolínea Volotea apunta a que su salida a Bolsa será a medio plazo, aproximadamente entre 2020 y 2021, según ha afirmado su consejero delegado, Carlos Muñoz, en el Congreso de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) 2018, que se ha celebrado este martes en Madrid.

MADRID/OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

"En 2016 intentamos salir a Bolsa, pero no fue posible, por lo que a medio plazo, no sé si en 2020 o en 2021, me gustaría ver publicado que Volotea ha logrado la mejor salida a Bolsa" de España, ha afirmado Muñoz.

Durante su participación en una mesa redonda sobre casos de éxito de capital privado, el directivo de la compañía aérea ha asegurado están "solo empezando". Muñoz ha reconocido que "el comienzo de la compañía fue difícil porque el concepto de unir ciudades pequeñas era muy innovador y un modelo distinto".

A pesar de estas dificultades, Volotea tiene "previsto" seguir creciendo en Europa, donde ya cuenta con doce bases operativas, para "mantener" los beneficios durante los próximos años.

Con respecto al movimiento de fondos de inversión que ha experimentado la aerolínea en su accionariado en 2018, Muñoz ha reconocido que una potencial desventaja [al tratar con fondos de inversión] es que "en algún momento tienen que desinvertir". No obstante, ha calificado de "excelentes socios" a los fondos con los que ha trabajado la compañía, ya que les ha ayudado a "desarrollar mucho" sus operaciones.

Por otro lado, ha destacado que trabajar con inversores "financieros" en lugar de tratar con inversores "industriales" tiene un "mayor rigor financiero" y la velocidad al "ejecutar" una estrategia clara de crecimiento.

Volotea ha inaugurado 58 nuevas rutas en lo que va de año, llegando a un total de 293 en 13 países distintos, todos ellos europeos, con una flota de 32 aviones de Boeing y Airbus. En los próximos años espera ser un "operador 100% Airbus". La aerolínea, que trasladó en octubre su sede social de Barcelona a Asturias, prevé transportar alcanzar este año 6 millones de viajeros.