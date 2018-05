CHA califica de "vergonzoso" el decreto de ZEC para reponer el crédito en las sociedades

29/05/2018 - 14:31

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha calificado de "vergonzoso" el decreto de Zaragoza en Común (ZEC) para que no se tramite la moción del pleno, aprobada por la oposición, que impide dar créditos a las sociedades municipales sin pasar por sesión plenaria.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Esta moción en la que se impedía disponer de las partidas económicas de las sociedades municipales sin pasar antes por el pleno respondía al desacuerdo por el cambio en la composición de estos entes en los que el Gobierno pasó a ostentar la mayoría en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.

"Se sacan un decretazo de la manga que dice que la moción es improcedente y es una locura política y jurídica porque dice que van a hacer lo que les pase por las narices porque no van a iniciar el procedimiento de la moción del 2 de marzo sobre la no disponibilidad de crédito a las sociedades sin pasar por pleno".

Al igual que el PP, Carmelo Asensio ha recordado que hay tres informes jurídicos que dicen que la moción se ajusta a la ley, pero ZEC "se pasa por encima del informe del letrado para decir que hará lo que les pase por las narices".

Su impresión es que ZEC tiene "poco respeto a los principios democráticos. Es un enrocamiento en su antidemocráitica decisión del 9 de febrero y que les está afectando al funcionamiento del resto del Ayuntamiento".

Asensio ha anunciado que CHA no se quedará de brazos cruzados y no descarta ningún escenario. "Avergüenza que un Gobierno haga semejante atropellos contra la democracia. ZEC tiene un problema de legitimidad y no respetan la democracia ni los informes que persiguen facilitar la recuperación de la normalidad democrática e impulsar cuestiones de urgencia desde el pleno".