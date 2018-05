El alcalde de Santiago cree que "la cuestión no es retomar obras" en el Gaiás, sino "romper dos realidades de espaldas"

29/05/2018 - 14:38

Martiño Noriega replica al gerente de Compostela Monumental: "Piensa ese señor que todos son de su condición"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha dicho querer "estudiar" la propuesta para la construcción de un nuevo edificio en la Cidade da Cultura (CdC) antes de pronunciarse, si bien cree que "la cuestión no es retomar obras, es intentar romper esas dos realidades que viven de espaldas".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el lunes que en el recinto del Gaiás se construirá un nuevo edificio, bautizado en honor al matemático Domingo Fontán, en el que se instalarán el nuevo Consorcio Interuniversitario de Galicia y la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, además del futuro Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais.

Al respecto, Noriega asegura que ese nuevo edificio "parece que de alguna manera se separa de la línea que se venía manteniendo de no generar nuevas unidades constructivas y apostar por una actuación en el entorno". "Pero prefiero estudiarlo más a fondo para no emitir una opinión que no sea únicamente una opinión ligera", agrega.

Y es que considera que hay que "intentar romper esas dos realidades que viven de espaldas, porque una parte es de la ciudad y otra la Cidade da Cultura".

Pero "no únicamente territorialmente", "sino para la cultura del país, que siempre vio que muchos recursos estaban destinados para ese complejo y nunca lo entendieron".

En esta línea, apunta que la "rehabilitación paisajística del entorno" realizada en los últimos tiempos "era correcta", y el complejo "ya tiene un coste de mantenimiento elevado". "Prefiero estudiar antes la propuesta, porque a mí como alcalde de la ciudad no se comunicó en ningún momento", apostilla.

CRÍTICAS A COMPOSTELA MONUMENTAL

En otro orden de cosas, el alcalde ha sido preguntado por las acusaciones del gerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, de que Hostelería de Compostela realiza una campaña "orquestada" por el gobierno local en favor de los pubs al hilo de la polémica por la música en directo en la ciudad.

"Piensa ese señor que todos son de su condición", ha replicado Martiño Noriega en sus declaraciones a la prensa. Censura que "quien acusa a colectivos que tienen representatividad y que son plurales y diversos" de "ser satélite de una institución es que está muy lejos de la realidad".

De hecho, afirma que "es al revés", ya que el gerente de Compostela Monumental "está hablando en representación de un colectivo que lleva años sin regularizar cuentas, sin convocar asambleas, ocupando por cesión un edificio de la Xunta" y "con una dudosa representatividad". "Esto no lo digo yo, lo dicen los que inicialmente pusieron en marcha el espacio de Compostela Monumental", agrega.

En esta línea, considera que "la representatividad hay que ganarla". "Y es curioso que quien no la tiene acuse a los demás de actuar como satélites en un problema que tiene la ciudad y que no es menor, que todos estamos muy concienciados en resolver", censura.

Además, el regidor remarca que la música en vivo en Santiago es "una de sus señales de identidad", pero "ahora hay un problema de marco legal", por lo que "hay que ser capaces de solucionarlo".

Finalmente, cuestionado sobre las palabras del responsable de Compostela Monumental de que los vecinos "quieren dormir", Martiño Noriega ha respondido: "Seguro que escuchándolo todos los días duermen poco".