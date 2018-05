Asaja Málaga apela a la "unión" para alcanzar una buena Política Agraria Común

29/05/2018 - 14:36

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha apelado este martes a la "unión" para conseguir una buena Política Agraria Común (PAC) que ahora se está negociando.

ANTEQUERA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

"No hay que empezar a matizar, tenemos que intentar aunar esfuerzos para que no salgan voces discordantes que al final lo que hacen es debilitarnos y no conseguir un futuro fuerte", ha recalcado durante la celebración en Antequera (Málaga) de la asamblea general del colectivo, que además conmemora su 40 aniversario.

En este sentido, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha explicado que "la Unión Europea tenía documentos con un recorte de las ayudas de un 30 por ciento y además con financiación complementaria por parte de los estados", a lo que ha añadido que "el punto de partida hoy es una bajada del 3,5 por ciento de las ayudas directas, un 15 por ciento en desarrollo rural".

"Queremos el máximo apoyo para nuestros agricultores y ganaderos. La PAC es fundamental para Europa, da estabilidad a los agricultores, les permite acometer decisiones empresariales de futuro con una cierta estabilidad", ha apuntado la responsable del Gobierno.

De otro lado, García Tejerina ha alabado la labor de Asaja Málaga, que "ha estado 40 años al lado de los agricultores, profesionalizando esta actividad, innovando, trayendo nuevos cultivos, nuevas formas de producir y, en definitiva, situando a la provincia de Málaga como una provincia líder en agricultura y en ganadería".

"Si hoy echáramos la vista atrás y pensáramos lo que era la agricultura malagueña hace 40 años y lo que es hoy, creo que es motivo de orgullo y de felicitarnos por el desarrollo tan importante", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno central "tiene un absoluto convencimiento de que agricultores y ganaderos son esenciales para España para la construcción de nuestro país en el medio rural y en el conjunto de la economía española". "El sector agrario cada día es más profesional, más competitivo, más innovador, aumentamos nuestra presencia en los mercados internacionales", ha considerado.

Por su parte, Bellido ha remarcado que "la agricultura malagueña es un referente". "No somos muy grandes, pero sí tenemos prácticamente todos los cultivos. Estamos bien organizados", ha dicho.