La poetisa Elsa López: "Hay un público adolescente que está deseando escuchar poesía"

29/05/2018 - 14:45

La poetisa Elsa López, autora del poemario 'Inevitable océano', ha asegurado durante la inauguración de la XXX Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria que en la actualidad hay un público adolescente que "está deseando escuchar poesía".

"La poesía siempre se ha vendido bien. Económicamente no es un género que dé dinero a los autores pero sí es un género que da mucha difusión. He viajado por muchos sitios del mundo y he visto siempre como a la poesía se le recibe con los brazos abiertos", comentó.

López opinó que "hay un público adolescente que está deseando escuchar poesía", ya que, dijo, va a los institutos o a la universidad y lo ve en primera persona gracias a estilos musicales como el rap.

"Es una forma de explicarle al mundo --continuó-- lo que sucede a través de la poesía, del ritmo y de la rima. Son como los antiguos cantores que iban por los pueblos promocionando una historia. Es el momento de la poesía".

"LA LITERATURA ESTÁ DANDO UN SALTO EN ESTE MOMENTO"

"La literatura está dando un salto en este momento. Es decir, hay mujeres que ya están escribiendo con personajes femeninos protagonistas, que llegarán un día a ser también prototipos en nuestra cultura, pero eso va muy lento", afirmó.

Finalmente, la escritora entendió que hasta ahora se ha ido "paso a paso" y que ha llegado el momento de "dar zancadas" para proponerle al público que haya mujeres que se rebelan, que se enfrentan al mundo y que los construyen.