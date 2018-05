Fundación Cajastur renueva el convenio de colaboración para la atención de personas sin hogar en el Albergue Covadonga

29/05/2018 - 15:01

La Fundación Bancaria Cajastur ha firmado este martes la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Albergue Covadonga para la atención de personas sin hogar.

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

En el acto participaron el director general de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Carlos Siñeriz, y Cristina Avella Camarero, Directora de la Fundación Albergue Covadonga, además de Lorenzo Mariñas, Presidente del Patronato dicha fundación. Ha estado presente también la Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

El programa financiado por la Fundación Cajastur es un recurso residencial para personas sin hogar, residentes o visitantes de Gijón que acuden al albergue y no tienen un techo donde vivir de manera habitual o puntual.

Además del alojamiento, se facilita también alimentación, aseo e higiene, facilitando todas aquellas cosas que surjan con la promoción e incorporación social de la persona, según informa la entidad en nota de prensa.

El colectivo al que está dirigido este programa son las personas y familias sin hogar, que no disponen de recursos económicos o no pueden gestionarlos adecuadamente. Normalmente son personas que no tienen apoyos sociales o familiares, lo que hace su situación aún más vulnerable.

Este programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, con quienes tienen un convenio anual a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

También cuentan con la ayuda de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias con quien se firma un convenio anual para la incorporación social de personas sin hogar, además de otra subvención de esta misma consejería que financia el voluntariado que atiende esta Fundación.

La colaboración de la Fundación Bancaria Cajastur y la Fundación Albergue Covadonga se enmarca en la Convocatoria Acción Social de 2017, a través de la cual aquella canaliza su apoyo hacia las diferentes asociaciones y entidades de carácter social que trabajan en Asturias.