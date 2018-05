Podemos Andalucía censura la "falta de autocrítica" de Susana Díaz por su "ambigüedad" para pedir la dimisión de Rajoy

29/05/2018 - 15:08

Podemos Andalucía ha censura este martes la "falta de autocrítica" de la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a la hora de apoyar con claridad la moción de censura impulsada por los socialistas contra el presidente del Gobierno porque hacerlo "sería reconocer el error de haberlo puesto donde lo puso", al tiempo que ha avisado: "Susana Díaz debe transmitir la confianza a los andaluces de que es la primara que pide la dimisión de Rajoy y la primera que exige un cambio de rumbo en las política del país".

ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Almería, el secretario de Comunicación del partido en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha defendido que "hay que acabar con el sentimiento de impunidad que han tenido ciertos casos de corrupción en el país", porque educar en la normalidad de la corrupción "da miedo".

Así, ha insistido en que "hay que echar a Mariano Rajoy y al PP de las instituciones para poder recuperar el empleo, la libertad, los servicios públicos y la dignidad de pensar que es posible vivir en una sociedad donde las instituciones no estén al servicio de unos pocos y sus amiguetes".

En este punto, el dirigente andaluz de Podemos ha censurado las declaraciones "ambiguas y débiles" que, a su juicio, ha hecho Susana Díaz a la hora de exigir la dimisión de Rajoy: "Nos preocupa que esa falta de claridad sea porque tiene la calculadora andaluza encima de la mesa", ha remachado.

Tras advertir que las políticas de la jefa del Ejecutivo andaluz "han dado muchas alas a nueva derecha de Cs", Pérez Ganfornina ha planteado que quizás "ahora no quiere apoyar a boca llena la moción de censura porque no quiere hacer demasiado daño a vieja derecha".

"No se trata de si confía más o menos en Pedro Sánchez, se trata de que la presidenta debe transmitir confianza a los andaluces de que es la primera que pide la dimisión de Rajoy y la primera que exige un cambio de rumbo en las política del país", ha agregado.

Y así, ha lamentado la "falta de autocrítica" de Susana Díaz, lo que achaca a que "pedir la dimisión de Rajoy sería reconocer el error de haberlo puesto donde lo puso", todo antes de llamar a la responsabilidad para "acabar con la impunidad de la corrupción".

CASO ERE: "UN CAOS"

En este marco, también se ha referido Pérez Ganfornina al desarrollo del juicio de los ERE que está teniendo lugar en la Audiencia de Sevilla, cuando ha considerado llamativo que semana tras semana "nos encontramos con el caos de los ERE y con una forma de gestión que ha prevalecido en el tiempo y que debe acabarse".

"Frente al no me consta de los expresidentes de la Junta, toca asumir responsabilidades", ha sostenido el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, que ha reclamado que el juicio sea lo más acelerado posible "y se sepa qué ha pasado con el dinero", si bien entiende que en este caso el problema "no es tanto lo que pasó con el dinero sino lo que durante décadas en Andalucía no se ha hecho con el dinero".