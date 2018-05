CCOO avisa que el 56% de los trabajadores de la provincia cobra menos de mil euros al mes y el 30% ni 327 euros

29/05/2018 - 15:11

El estudio refleja que en la provincia de Sevilla, las mujeres cobran 5.000 euros anuales menos que los hombres

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La unión provincial de CCOO ha alertado este martes de que según datos oficiales de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016, el 56,3 por ciento de los trabajadores de la provincia de Sevilla cobra menos de mil euros al mes y un 30 por ciento no cobra "ni 327 euros" mensuales.

La secretaria de Organización de CCOO de Sevilla, Sara de los Reyes, y el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, han presentado este martes un informe elaborado por el sindicato sobre rentas salariales, al objeto de reflejar las "desigualdades" en la materia en función de los sectores, la edad y el género.

El informe, basado en datos de la Agencia Tributaria, muestra según CCOO que en la provincia de Sevilla, "el 56,3 por ciento de las personas que trabajan no llegan a mileuristas", toda vez que el 43,7 por ciento no alcanzaría el salario mínimo interprofesional, que en 2016 estaba en 655 euros al mes, y un 30 por ciento de los empleados "no ingresa al mes ni siquiera 327 euros".

Al respecto, han avisado de que "el número de trabajadores que cobran menos de mil euros no deja de crecer en la provincia de Sevilla, porque si en 2007 suponían el 47 por ciento de total de la masa laboral, en 2016 suponen ya el 56,3 por ciento". A colación, los responsables de CCOO han señalado que el salario medio anual de los trabajadores sevillanos es 2.735 euros inferior a la media española, lo que implica una desventaja del 14,5 por ciento, después de que entre 2008 y 2016, el salario medio anual haya bajado "en 538 euros" en la provincia.

Este informe refleja igualmente que "las mujeres cobran 5.000 euros (anuales) menos que los hombres y las personas jóvenes menores de 25 años unos 10.000 euros (anuales) menos de las mayores de 36 años", según Sara de los Reyes y Aristu.

Según Carlos Aristu, "el contexto general en la provincia de Sevilla obedece a tres elementos: al efecto dramático de las reformas laborales, a la consolidación de una estructura económica y un tejido productivo que nos resta competitividad respecto a otros territorios y a la actitud de unos empresarios de rapiña que pretenden incrementar sus beneficios incluso cuando más ha sufrido la gente de esta provincia y cuanto más necesitan recuperar poder adquisitivo para darle de comer a sus familias o vivir de forma decente".

En este sentido, Sara de los reyes subraya que "las reformas laborales y la pérdida de derechos laborales están haciendo que los trabajadores y las trabajadoras sigamos sufriendo los envites de la crisis. Cada vez hay personas ricas más ricas y pobres más pobres. El reparto de la riqueza y del crecimiento no tiene una distribución justa para las personas trabajadoras".

Por sectores, han expuesto que en el sector del campo de la provincia de Sevilla, la renta salarial media que no llega a 400 euros al mes y la brecha salarial de género "supera el 50 por ciento", con lo que las trabajadoras agrarias cobran "la mitad que los hombres". En el caso de los servicios personales y de ocio, según CCOO, el salario medio mensual no llega a 800 euros al mes y en el comercio, las reparaciones y el transporte, no llega a 1.200 euros al mes en general y para las mujeres "ni llega a los 1.000 euros mensuales".

"En aquellos sectores sobre las que las administraciones están pivotando el entusiasmo económico, los trabajadores no llegan a fin de mes", han alertado Sara de los Reyes y Aristu.