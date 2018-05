Los daños ocasionados por las tormentas en el campo y la Legio centran el pleno de este jueves en la Asamblea

29/05/2018 - 15:50

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este próximo jueves, 31 de mayo, abordará el debate de totalidad de la propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio) y tratará varias iniciativas del PSOE, PP y Podemos para compensar los daños ocasionados por las tormentas en el campo extremeño.

MÉRIDA, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, ha destacado en rueda de prensa tras la junta de portavoces que la Legio obedece a la necesidad de que empresas "intensivas en mano de obra, como las empresas de ocio", puedan instalarse en Extremadura y lo hagan "con rapidez administrativa pero con seguridad jurídica", dado que "son la mejor palanca para generar empleo".

En este sentido, García ha dicho que Extremadura "tiene punteras en algunos sectores industrias 4.0" y que la región está "en condiciones" para "liderar la llegada de grandes inversiones para estos proyectos".

Sobre esta norma se ha pronunciado el portavoz de Podemos en la Cámara, Álvaro Jaén, quien ha criticado que Vara pretende "sacar una ley de casinos" que generará "mano de obra barata", por lo que su grupo preguntará al presidente autonómico en este próximo pleno si sigue manteniendo que la economía verde y circular es un eje fundamental de su política para generar empleo y desarrollo en la región". "Eso no es ni verde ni circular", ha dicho Jaén sobre la Legio.

DAÑOS POR LAS TORMENTAS

La sesión se centrará también en los daños ocasionados por las recientes tormentas en el campo extremeño, a través de una propuesta de impulso de Podemos instando a la Junta a peritar los daños ocasionados en diferentes localidades y a solicitar del Gobierno de España la declaración de emergencia o de naturaleza catastrófica de las zonas afectadas, estableciendo una serie medidas para paliar los perjuicios ocasionados.

También se abordará este asunto en el debate de una propuesta de impulso del PP que insta a la Junta a poner a disposición de los afectados por los temporales los fondos necesarios para paliar los graves daños sufridos, y dar cumplimiento a la resolución del parlamento que consignaba una partida presupuestaria para estos casos.

Por su parte, el PSOE llevará una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a reconocer que las zonas de Extremadura afectadas por las tormentas de lluvia y granizo sean declaradas de emergencia o de naturaleza catastrófica y proceda a habilitar las indemnizaciones y medidas para compensar los daños.

PREGUNTAS AL PRESIDENTE

Por otro lado, en el turno de preguntas al presidente de la Junta, el PP preguntará "qué responsabilidad asume" ante "el centenar de despidos efectuados por Ambulancias Tenorio tras haberles asegurado que ningún trabajador perdería su puesto de trabajo".

Al respecto, el portavoz parlamentario adjunto del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón ha recordado que su partido "va a trasladar" a la Fiscalía las "irregularidades" e "ilegalidades" que a su juicio se han producido en este servicio sanitario y ha criticado que Vara "se excusaba ayer diciendo que estaba más de parte de los trabajadores que de la empresa".

Por su parte, Ciudadanos preguntará a Vara qué está haciendo la Junta de Extremadura para garantizar las farmacias en el medio rural, para que la gente de los pueblos de Extremadura "no se quede sin este servicio fundamental" y de "atención prioritaria" dadas las circunstancias de despoblamiento del medio rural en la región, ha dicho la portavoz de Cs, María Victoria Domínguez.

Según ha apuntado Domínguez, en la legislatura anterior del PP se publicó un decreto que establecía ayudas para farmacias que no llegaban a una facturación pública determinada y en este tiempo "ha ido creciendo" el número de farmacias en estas condiciones, "lo que se llamó declaración de viabilidad comprometida", ubicadas "la mayoría" en pequeños pueblos pero "no se está haciendo nada".

El orden del día del pleno también incluye una propuesta de impulso del PP para que la Junta acometa las reformas necesarias para la mejora de la competitividad fiscal de la región, reduciendo los tipos de gravamen de la escala autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de favorecer el impulso económico, social y demográfico.

Según ha explicado Carrón, "este es el momento de bajar los impuestos" porque "la economía se está recuperando" y ha explicado que esta rebaja del IRPF que plantean los 'populares' formaba parte de la protesta de ley que presentó en su día el PP para bajar los impuestos que "vetó" la Junta "impidiendo que se debatiera" en la Cámara.

Asimismo, el PP llevará una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de Ley de Custodia Compartida, incorporando la doctrina del Tribunal Supremo, que contempla la custodia compartida en el marco del Pacto de Estado por la Infancia como norma deseable en todo el Estado, salvo cuando fuera perjudicial para los menores.

Además, Podemos defenderá este jueves su propuesta de ley de Comercio Ambulante, para un sector del que viven "más de 3.000 familias" en la región y que "no tiene una normativa", ha recalcado Jaén, quien ha añadido que espera que el PSOE no apoye la enmienda a la totalidad presentada por el PP, partido del que ha dicho "que no tiene nunca en su cabeza" a los pequeños empresarios.

PREGUNTAS AL CONSEJO DE GOBIERNO

En las preguntas al Consejo de Gobierno de la Junta, el PP cuestionará a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, "qué motiva a la Junta a discriminar" a los profesores de religión católica y a las familias cuyos hijos cursan esta asignatura en los centros educativos extremeños" después de que el Ejecutivo regional "pretenda continuar sus acoso y derribo" y "seguir recortando horas" a la enseñanza de religión, ha dicho Carrón.

Además, el PP preguntará al Ejecutivo autonómico qué actuaciones ha realizado en pos de la reactivación del empleo en la Mina de Aguablanca desde la Declaración de Impacto Ambiental positiva.

Por su parte, Ciudadanos preguntará a la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, qué medidas tiene previstas la Junta para evitar los problemas de servicio que presentan las líneas de transporte de viajeros por carretera en Extremadura.

Por su parte, Podemos preguntará al Ejecutivo regional sobre qué medidas plantea adoptar ante la situación del transporte en la región, dado que, como apuntado Álvaro Jaén, hay empresas de este sector "con contratos con la Junta" que adeudan nóminas de trabajadores.