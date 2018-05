El Festival Primavera Sound regresa esta semana con Arctic Monkeys, Björk y Nick Cave

29/05/2018 - 16:09

Un buen pronóstico meteorológico y los 208.000 asistentes de 2017 marcan el inicio de esta edición

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El Festival Primavera Sound volverá esta semana en una edición que se prolongará desde el jueves al sábado en el Parc del Fòrum de Barcelona con Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, A$AP Rocky, Lorde y Jane Birkin como cabezas de un cartel con casi 200 propuestas que el festival ha definido como "estelares, bailables y femeninas".

Como novedades de esta edición, el festival ofrecerá descuentos a los habitantes de Barcelona que certifiquen haber nacido o residir en el Barcelonès, y como es habitual el festival se abrirá a la ciudad desde este miércoles con una programación complementaria gratuita.

De este modo, el miércoles el festival empezará a calentar motores con los conciertos gratuitos de Belle and Sebastian, Holy Bouncer, Javiera Mena, Starcrawler, Wolf Parade y Yung Beef, además de la actuación de Spiritualized en el Auditorio del Fòrum.

No obstante, el jueves será el primer día oficial de festival con Björk y Nick Cave and The Bad Seeds como reclamos de la jornada, en un día en el que también se podrá escuchar a The War On Drugs, Za!, C.Tangana, Bad Gyal y Oso Leone.

AMAIA DE OT

En su escenario oculto, el festival ha anunciado para el jueves la presencia de la cantante de Operación Triunfo (OT) y representante de España en la última gala de Eurovisión Amaia en una actuación el jueves junto a la banda catalana The Free Fall Band, que ya ha tocado en el festival.

El viernes será el turno de The National, Mogwai y Shellac, en un día que por la tarde animarán El Último Vrcino, Marion Harper, Father John Misty, Migos y Haim.

El sábado el festival llegará a su fin de la mano de Arctic Monkeys, Jane Birkin, Lykke Li, Slowdive, Lorde y A$AP Rocky, en una jornada donde también tendrán cabida Christina Rosenvinge y Núria Graham.

ESCENA LOCAL CON 29 ARTISTAS

La escena musical catalana estará representada esta edición por 29 artistas autóctonos, que actuarán en el Parc del Fòrum y en la programación de Primavera a la Ciutat desde este martes y hasta el domingo.

Entre los artistas catalanes figura la internacionalizada Bad Gyal con su dancehall que ha estado de gira por Estados Unidos; así como por los rockeros de Cornellà de Llobregat La Banda Trapera del Río, nacida a finales de los 70.

La escena local también contará con el paso de Maria Arnal i Marcel Bagés, El Último Vecino, Mujeres, Damed Squad, Marina Herlop, Puput y Playback Maracas.

Esta cita se celebrará con un buen pronóstico meteorológico tras lograr la pasada edición superar las 208.400 personas, entre los conciertos del recinto principal del Fòrum y los del Primavera a la Ciutat durante la semana, con un cartel que entonces estuvo encabezado por Arcade Fire, Bon Iver y The XX.