Diputación lleva a la provincia las fotografías ganadoras del certamen 'Almería, Tierra de Cine'

29/05/2018 - 16:07

La Diputación Provincial de Almería llevará por la provincia el mundo del cine a través de la exposición itinerante 'Almería, Tierra de Cine', una muestra que recoge las obras que se seleccionaron para el concurso de fotografía que se celebró en el marco de festival internacional de cortometrajes FICAL 2017.

ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)

La actividad, promovida desde el Área de Cultura de la Diputación, viajará por nueve municipios de la provincia con el fin de acercar la magia del cine a través de los paisajes almerienses que sirvieron y que sirven como escenario de películas, a los vecinos de los municipios de Abrucena, Albox, Arboleas, Cuevas del Almanzora, Ohanes, Padules, Rioja, Sorbas y Vélez-Rubio.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado los "maravillosos trabajos" que se han presentado un año más a este concurso y ha destacado que esta exposición "se conjugan dos cuestiones fundamentales: escenarios maravillosos de la provincia, que son fotográficamente espectaculares, y los concursantes". Asimismo, se ha mostrado orgulloso de ver representado en la exposición su municipio junto a otros enclaves mágicos de la provincia.

La exposición consta de 29 fotografías, 25 de ellas horizontales y cuatro verticales, con marco aluminio negro y lado largo de 40 centímetros. Son varias series con los nombres de Debla, de Curro Rodríguez; Los amantes de Lubrín, de Francisco Úbeda: Film Land, de Iñaki Luis Fajardo; Planos en el Cabo, de Javier Martínez; Claudia, de José Manuel Sánchez; Ethereal, de José Ramón LunaÇ; Cabo de Gata en estado puro, de Manuel Lara; Oeste vs Western, de María Sainz; y Riders on the storm, de Roser Arques.