Martes, 29 de mayo de 2018 11.00 a.m. EST

INMIGRACIÓN FRONTERA - Washington - El Gobierno responde hoy a la polémica surgida por la existencia de niños que no fueron localizados después de haber sido entregados a terceros tras ser separados de sus padres al cruzar clandestinamente la frontera.

ARIZONA SOÑADORES - Tucson (AZ) - Los "soñadores" de Arizona que todavía no concluyeron su educación superior se debaten sobre cómo pagar su colegiatura universitaria después que los jóvenes amparados bajo la Acción Diferida (DACA) perdiesen la posibilidad de pagar tarifas como residentes del estado.

VENEZUELA CRISIS - Washington - Un panel de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presenta hoy su informe sobre si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, lo que determinará si hay base para denunciar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI).

PUERTO RICO HURACÁN

VÍCTIMAS - Washington - El huracán María, que el año pasado arrasó Puerto Rico, causó más de 4.600 víctimas, muy por encima de los 64 reconocidos oficialmente, según un estudio que tiene en cuenta la falta de electricidad y sus efectos en las personas necesitadas de atención sanitaria, entre otras cosas.

PREPARACIÓN - San Juan - A tres días de que se inicie la temporada de huracanes, el gobernador de Puerto Rico se reúne con jefes de agencia de respuesta primaria como el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; el comisionado de Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, y el oficial coordinador federal de FEMA, Michael Byrne.

LIBERTAD RELIGIOSA - Washington - El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo relativo a 2017, que puede llevar a la imposición de sanciones contra los países peor parados.

EDDIE PALMIERI - Miami - El pianista, director de orquesta y compositor neoyorquino de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, que lleva con orgullo desde 2013 el título oficial de "maestro del jazz", habla con Efe en vísperas de un concierto en Miami.

MÚSICA TELEVISIÓN - Miami - La actriz Jackie Cruz, famosa por su papel de Marisol "La Flaca" en la serie "Orange Is The New Black", reveló a Efe que ha financiado personalmente su sueño de encontrar su "sonido propio" y grabar su primer disco, "La Hija de Chávez".

