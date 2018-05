Asociación Empresarial Hotelera de Madrid o Ministerio de Turismo de El Salvador, mejores stands de Fitur

29/05/2018 - 17:54

La Feria de Madrid ha distinguido a empresas e instituciones, con sus Premios de la edición 2018 de Fitur, a los Mejores Stands, a los Mejores Productos de Turismo Activo y al mejor trabajo de investigación académica-científica relacionado con el turismo, como la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid o el Ministerio de Turismo de El Salvador.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Ifema en un comunicado, en esta edición los Mejores Stands de Fitur en la categoría Instituciones y Comunidades Autónomas han sido para Aragón, Comunitat Valenciana, y Turismo de Galicia. En el capítulo de Países, los galardones han recaído en los stands del Ministerio de Turismo de El Salvador; Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism y Latvia Tourism Board.

Además, se ha otorgado mención especial al stand del Estado de Guerrero. En la categoría de Empresas, destacaron como Mejores Stands el de Paradores de Turismo; la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, y Segitur Fitur. En este caso, también obtuvo mención especial el stand de H10 Hotels.

Con el Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo, Fitur, en colaboración con la revista Aire Libre, persigue potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística y proyectar aquellos productos turísticos de mayor calidad.

En la Categoría Nacional los galardones en esta edición fueron para: Estaciones Gastronómicas de Asturias; Expedición Douro en Kayak de Zamora; Parques Naturales de Galicia, Experiencias en plena naturaleza, y el Modelo de Astroturismo de La Palm; mientras que en la Categoría Internacional se premiaron los productos Paraísos Indígenas, de México, y Kayak4conservation. (Papúa Indonesia).

Por último, la XIX edición del Premio Tribuna Fitur-Jorge Vila Fradera, organizado en colaboración con la Asociación Española de Expertos en Turismo, ha recaído en el trabajo 'Medición y Análisis de la Sostenibilidad: Indicadores Sintéticos a través de Métodos Multicriterio y su Relación con el Turismo en el Litoral de Andalucía', de la doctora Daniela Fernanda Thiel Ellul y el doctor Enrique Navarro Jurado.