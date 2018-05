PSCL critica el fracaso de la Junta contra la despoblación y se reivindica como partido con timón y timonel

29/05/2018 - 18:04

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado este martes el "fracaso estrepitoso" de la Junta de Castilla y León para hacer frente a la despoblación que "asola" la Comunidad Autónoma y se ha reivindicado como un partido con timón, rumbo y timonel ya que tiene un proyecto para este territorio.

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

"Sabemos hacia donde vamos".Así lo ha asegurado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, quien ha pedido a la Junta de Castilla y León que se deje asesorar por los expertos en materia de lucha contra la despoblación que hay en la Comunidad convencida de que están "los mejores".

Barcones ha ironizado sobre el "envejecimiento" al que alude el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para explicar la pérdida de población y ha recordado que Castilla y León ha perdido población activa de entre 30 y 49 años que se marcha de este territorio por falta de expectativas de futuro por la política o "la no política" del PP.

"Se superan las propias previsiones del INE", ha lamentado Barcones ante la falta de capitán o de estrategia en el PP.

Por su parte, el consejero de Empleo y responsable de las políticas de población en la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha cargado contra la estrategia de una oposición que "más allá de la crítica" no hace ninguna propuesta y ha defendido los resultados en creación de empleo, calidad de los servicios públicos y ayuda a las familias que se han conseguido en Castilla y León en los últimos años con un llamamiento expreso a seguir avanzando en materia de Ordenación del Territorio para ayudar a fijar población en el medio rural.

En otra respuesta a la procuradora socialista Ana Sánchez sobre el mismo tema, el consejero ha recordado que el "gran timonel" que reivindica el PSOE, Luis Tudanca, votó en su día en el Congreso la congelación de las pensiones y la rebaja de sueldo para los empleados públicos.

"Como veo que no me quieren escuchar, ya he terminado", ha sentenciado el consejero ante las críticas de los socialistas a su afirmación de que Castilla y León será la comunidad autónoma más beneficiada por la tarifa plana de 24 meses a los autónomos de los municipios de menos de 5.000 habitantes y a su referencia a que todas las provincias de Andalucía y de Extremadura superan la tasa de paro de Zamora.

Ana Sánchez ha acusado a los 'populares' de Castilla y León de rendir pleitesía a su partido y no a su tierra y ha pedido al presidente Mariano Rajoy que vuelva a Zamora para "pedir perdón" por no haber podido concretar los 100 millones de euros que comprometió para luchar contra la despoblación.